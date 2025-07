NOTICIAS PIA · Nuestra América



Ubicadas frente a frente a ambos lados de la bahía de Guanabara, las ciudades de Niterói y Río de Janeiro fueron protagonistas de actividades con perspectiva internacionalista y proyección duradera. Días antes del inicio de la Cumbre nació en Niterói el Encuentro de Prensa de los BRICS, integrado por 18 medios de comunicación de Brasil, China, Rusia, Irán, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. La iniciativa conjunta del periódico Toda Palavra, de Niterói, y TV Comunitária de Brasilia, resultó en la Carta de Niterói, un texto de justificaciones y principios que resumen el objetivo de consolidación y continuidad del proyecto.

La carta subraya que los BRICS son “maltratados por los medios de comunicación hegemónicos oligopolizados” debido a su espíritu pionero en estimular políticas de integración y cooperación que rompen con el orden mundial cada vez más injusto, y forma “una convicción unánime sobre la necesidad de un Nuevo Orden Internacional de la Información” construido desde su propia plataforma de comunicación, con la televisión, Radio e internet, para lo cual ya cuenta con recursos financieros, tecnológicos y humanos indispensables”.

También sugiere el conjunto de Agencias Públicas de Noticias de los países miembros del BRICS, que permitirá la circulación internacional de noticias de interés para el bloque y accesibles al público en general. Destaca el papel de las escuelas de comunicación en la preparación de los estudiantes para el ejercicio de la comunicación científica y tecnológica que reconoce “la cultura como la ecología del alma, construyendo una nueva comunicación que cuestiona y supera una mentalidad que promueve la violencia y las guerras, siempre apuntando a una humanidad que adora la Verdad y la Paz”.

La consolidación del Nuevo Orden Internacional de la Información involucra a entidades asociativas, sindicales, culturales y profesionales en las que los periodistas puedan desempeñar encuentros periódicos para la investigación de nuevas técnicas y lenguajes comunicativos, capaces de “deconstruir la ideología colonial de la actualidad hegemónica” y “construir un nuevo estilo conceptual y práctico de periodismo”. También indica que los BRICS “desarrollen una política de apoyo a los medios de comunicación independientes con recursos suficientes para la calificación profesional y tecnológica, fomentando el flujo multipolar de información”.

En el sentido del crecimiento global armónico que gobierna el bloque, la Carta de Niterói enfatiza la construcción de las BRICS Big Tech, una herramienta que se pondrá a disposición de los países más empobrecidos y con menor desarrollo tecnológico y que se está denominando “Big Tech de la Mayoría Global”.

En la ciudad de Río de Janeiro, la agencia rusa de noticias Sputnik celebró 10 años de actividades en Brasil con el seminario “Los BRICS como promesa de soberanía económica, mediática y conceptual para el Sur Global”. El panel estuvo mediado por el periodista Pepe Escobar, analista geopolítico y columnista de Sputnik, y formado por el profesor Elías Jabbour, ganador del Premio Especial Libro de China 2022 otorgado por la Administración Estatal de Prensa y Publicaciones de la República Popular China por contribuir a la comprensión internacional del modelo de desarrollo chino. Jabbour es autor del libro China: socialismo en el siglo XXI, escrito en colaboración con Alberto Gabriele; el economista Paulo Nogueira Batista Jr, ex vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo y autor del libro “Brasil no cabe en el patio de nadie”; y el periodista Glenn Greenwald, cofundador del sitio web The Intercept. El debate fue abierto por Aleksandr Dugin, filósofo teórico ruso del movimiento euroasiático, quien participó de manera virtual. Desde la perspectiva de los participantes, el siglo XXI se configurará como resultado de la disputa permanente entre la unipolaridad caótica y la promesa de una multipolaridad soberana y armoniosa. Aquí está el enlace para ver el seminario completo

En otro escenario, las universidades chinas de Beihang y Renmin y las universidades brasileñas UFRJ y UFMG firmaron Memorandos de Entendimiento para objetivos y bases generales de asociaciones. Reunidos en el Foro de Ciencia y Cultura, los rectores de las cuatro universidades firmaron convenios de intenciones en las áreas de Innovación, Investigación, Cooperación, Intercambio y Aprendizaje Mutuo, que abarcan tecnología y Cultura. En una de las alianzas con la Universidad Renmin, las Universidades Federales de Río de Janeiro y Minas Gerais celebraron la apertura del Centro de Investigación para el Aprendizaje Mutuo y el Intercambio de las Civilizaciones China-América Latina-Caribe. En cooperación académica con la Universidad de Beihang, la UFRJ anunció la inauguración del Instituto Confucio, que tendrá su sede en la Facultad de Letras, en Ilha do Fundão, iniciando la oferta de enseñanza de mandarín a los interesados en general. Según el rector Roberto Medronho, la llegada del Instituto representa un “hito histórico en la cooperación académica y cultural entre la Universidad de Beihang y la UFRJ”.

En medio de tanta oxigenación político-intelectual-cultural, no faltó el arte para dar el aire de su gracia. Se creó la Asociación de las Artes de los BRICS, una plataforma de intercambio entre los países del bloque BRICS+ “anclada en algo que hoy parece casi ingenuo, pero que fue profundamente revolucionario: la amistad. No como un sentimiento privado, sino como una práctica política”, anuncia Sérgio Cohn. Junto con Graci Selaimen, Cesar Oiticica Filho y Helmut Batista, Cohn dirige la Asociación. “Estamos en un momento único, que permite el resurgimiento de otras posibilidades de relación entre culturas”, continúa el director, afirmando que es necesario recuperar la vitalidad perdida por el shock de las políticas neoliberales de los años ochenta y 1999. Señala que la Asociación va mucho más allá de crear convocatorias públicas o promover eventos. El objetivo es “constituir un ecosistema, o incluso un sistema de localización formado por muchos sitios y muchas voces interconectadas, de circulación cultural continua y horizontal entre los países BRICS y el Sur Global en general”. La iniciativa ya cuenta con instituciones asociadas en Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Brasil, para realizar residencia artística y Casas de la Cultura BRICS, así como exposiciones, festivales, premios y publicaciones de libros y revistas de circulación internacional. En diálogo permanente, el arte de la asociación entre los BRICS pretende ser el rescate de la cultura de la amistad a través de la apreciación de las singularidades. “En este horizonte -dice- la amistad deja de ser un lujo o un adorno y se convierte en el fundamento de una nueva geopolítica cultural. Un gesto radical de reencuentro y reinvención, donde la cultura se concibe no solo como un instrumento de relaciones entre los pueblos, pero de transformación social, en nombre de la constitución de un mundo más justo, libre y bello”.

Ante semejante manifiesto, Xi Jinping debe estar sonriendo de oreja a oreja, una oreja en China y la otra en Brasil, porque la amistad es un jade precioso para la cultura china. Otro que también debe estar muy satisfecho es Tom Jobim. El Kapok, su amado árbol, fue elegido como el símbolo oficial de la cumbre BRICS Brasil 2025. Desde la altura de sus más de 60 metros de altura y la robustez de su base que alcanza los tres metros de diámetro, la “madre de los árboles” representó la cooperación y el desarrollo compartido entre los países del grupo. Al pie del árbol El Kapok en el Jardín Botánico de Río, una placa honra al “maestro soberano”. El escritor Antônio Callado dijo en una crónica que “Tom solía hacer largas consideraciones sobre El Kapok. De hecho, en el Jardín Botánico, locuaz como siempre, Tom era un pequeño vegetal, si se me permite expresarme así. Cuando se acercaba a su árbol favorito, adoptaba un dialecto y una postura diseñados más para interpretar que para describir el árbol. El nombre de El Kapok, por ejemplo, se lo metió en la boca como quien está chupando un caramelo”. Tom era poeta, y Callado decía que “su tendencia era a romper la realidad, su genio era ir todo el tiempo al cisma, al “sinsentido”. Pan-pan, queso-queso o blanco y negro pronto desaparecían de la mesa en la que se sentaba. La irrealidad creativa y ligera tomaba el lugar de la lógica que incluso en un bar tiende a esclavizarnos”. Para inmortalizar a Tom Jobim, Callado especuló sobre posibles formas de preservar la memoria de su amigo. Bueno, ahora está hecho. En las raíces del Sumaúma, las artes y los BRICS se entrelazaron en sus otras expresiones. Y que continúen haciéndolo a la espera de los que lleguen dispuestos a generar frutos de “buena fe”, un deseo pronunciado en el discurso de uno de los rectores que vino del oriente geográfico para estrechar lazos de cooperación basados en la confianza y en el reconocimiento de que un “Otro sono nosotros” y viceversa.

Nota: la Cumbre de Líderes BRICS 2025 se celebró los días 6 y 7 de este mes, es decir, finalizó el día de la publicación de este artículo.

María Luiza Franco Busse* Periodista desde hace 52 años y Semióloga. Profesora Universitaria jubilada. Licenciada en Historia, Maestría y Doctorado en Semiología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con una disertación sobre texto periodístico y una tesis sobre China. Becario posdoctoral en Comunicación y Cultura UFRJ, con trabajos sobre comunicación y política en China

Este artículo ha sido publicado originalmente en el portal Brasil 247

Foto de portada: Reuters

