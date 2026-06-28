​[[{«value»:»Hace yoga y medita para enfocarse y bajar decibeles. Ese freno que le pone en lo personal a la vorágine diaria, fue el que puso para dar un golpe de timón en su vida profesional.

“Nos hemos acostumbrado a una agricultura en modo cajita feliz de Mc Donald, yo siento que tenemos que romper con algunos (viejos) paradigmas para pensar en lo que viene”, dice convencido al tiempo que entusiasmado Lucas Andreoni, ingeniero agrónomo quien detectó hace 10 años que, tal como estaban dadas las cosas, había perdido la pasión por aquella profesión que amaba.

Y con esas dudas, frustraciones y convicciones fue en busca de las estrategias para plasmar un cambio.

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UN IMPULSOR DE LA AGRICULTURA REGENERATIVA

Una década más tarde, lleva adelante junto a socios tres unidades:

Biored: es el paraguas desde el cual hacen, Andreoni y equipo, direcciones técnicas para armar planteos regenerativos, forman equipos en empresas y difunden las últimas tecnologías en este rubro.

Agro Design: creada hace dos años junto al investigador Lucas Garibaldi, está enfocada en el rediseño de paisajes productivos, esto es, sumar naturaleza a los sistemas productivos (algo que ya han hecho en 21 establecimientos, con casi 17.000 hectáreas intervenidas y 2.700 hectáreas restauradas). Ademas del diseño de una cuenca que abarca 300.000 hectáreas en Kakamega, Kenia.

Academia de Regeneración o Regenera Academy: apunta a dar cursos y capacitaciones para aquellos que quieran incursionar en este camino o quieran perfeccionarse.

“Hoy no es relato: ya tenemos datos sobre todo lo que venimos trabajando, los errores y aciertos que hemos cometido y ya contamos con una base firme para poder transmitirla, después, por supuesto, depende de cada región, sistema, empresa y contexto”, explica Andreoni a Infocampo.

Y añade: “Hay una demanda gigante por conocer y aprender sobre todo esto, por eso, en 2024 pensamos con el equipo que estaría bueno hacer un taller de dos días para mostrar lo que hacemos y los resultados que tenemos, pero cuando nos pusimos a armar el temario terminamos haciendo una formación de un año con la participación de expertos de primer nivel”.

Andreoni destaca además que siempre que encara un proyecto, piensa en grande. “Por eso quiero que Regenera Academy sea un ecosistema referente en el agro a nivel mundial, donde no sólo se hable de la agricultura y los cultivos de servicio, sino también del diseño de paisajes, de cómo y por qué es importante mejorar el suelo, cómo manejar efluentes y purines, cómo la apicultura regenerativa puede cobrar valor en la agricultura convencional que estamos haciendo, también se hace hincapié en tecnologías e IA, ya que la agricultura de hoy es regenerativa y de altas tecnologías, son estas tecnologías las que hacen que la agricultura sea sostenible”.

Para Andreoni, algunos pasos se están dando, pero aún faltan más. Como ejemplo, cita: “Algunos te dicen ´estoy sacando cama de pollos y tirándola al campo´. ¡Pero no es tirarla así nomás! Tiene que haber un tratamiento, un compostaje, entonces esto es un lugar donde vos vas a poder tener conocimientos, herramientas e información y todo explicado por productores, profesionales e investigadores que ya lo están haciendo, con resultados comprobables”.

En ese sentido, las capacitaciones tienen una parte virtual y otra a campo. Al respecto, Andreoni puntualiza que lo primero que le aconseja a los productores es “perder el miedo”. “Porque tenemos miedo a salir de lo conocido, hace años que venimos haciendo las cosas de una manera y tomar otros caminos genera incertidumbre: ¿No voy a tener problemas productivos? ¿Y si produzco menos? Y tenemos un montón de lugares para que puedan encontrar respuestas a todas esas dudas”, justifica.

Por eso, recomienda también “visitar esos campos que han podido hacer los cambios” además de “instruirse y conocer cuáles son sus problemáticas puntuales”.

Bajo esa línea argumentativa, insiste: “Algo que hay que romper es que estamos acostumbrados en agricultura a la cajita feliz de Mc Donald, nos acostumbramos a eso, sin embargo, hoy es una agricultura más de procesos, de modo que el cambio que hagas tiene que ser pensado para tu zona, tu empresa y tus desafíos, no es una copia ni una receta”.

Otra clave para comenzar a cambiar estos paradigmas es “hacer poquito y aprender mucho, como me decía ‘Peña’ (Carlos Pañafort) en Aacrea”, recuerda. Y amplía: “Si vas a hacer algo, no hagas todo el campo, empezá con unas pocas hectáreas y andá aumentando de a poco”.

Cuando Andreoni habla de cambios, no sólo se refiere a los agronómicos, sino también a los empresariales, financieros, de los equipos de trabajo, “porque a veces sucede que está convencido el dueño del campo, pero si el resto del equipo no es partícipe, la cosa nunca va a funcionar”.

LAS TECNOLOGÍAS PARA LA AGRICULTURA REGENERATIVA

-¿Qué lugar ocupan las tecnologías en todo este cambio?

-Fundamental. La nueva agricultura es regenerativa e inteligente. Porque vamos a tener una regeneración de los sistemas apoyada por la tecnología. Ya sean robótica, maquinaria, IA, se viene todo un mundo que nos va a ayudar a que cada vez seamos más sostenibles con lo que estamos haciendo. Entonces, la Academia, la estamos soñando en eso.

-¿Qué visión tenés de la IA?

–La IA no va a pensar por nosotros, lo que tiene es una alta capacidad de análisis. Vos antes ibas al campo, mirabas una hoja y tenías que evaluar si era mancha marrón o septhoria, mientras que hoy la IA, con un drone, va a pasar y te va a decir en qué hoja está, qué porcentaje, qué incidencia, si aplicar o no y eso sí se va a manejar muy autónomo. Los drones que se vienen son de una autonomía que es mucho mayor a la que tenemos hoy. Eso en superficie como Argentina es fundamental.

-Para muchos, no sólo agrónomos, sino otras profesiones también, la IA llega para “robarles” el trabajo… ¿Qué pensás de esto en agronomía?

-La IA va a acelerar la toma rápida de decisiones. El otro día hablábamos con agrónomos y salió esta charla. Algunos dijeron “¡nos vamos a quedar todos sin laburo!”. Yo en cambio, creo que no es que la IA nos va a sacar el trabajo, pero aquel profesional que no maneje estas herramientas y tecnologías va a quedar fuera del sistema.

-Estuviste hace un tiempo en Taiwán, ¿Qué viste o qué te impresionó de lo que se viene?

-A Taiwán fui a través del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, invitados por la Embajada de Taiwán, a talleres en agrotecnología e inteligencia artificial. Te cuento una anécdota de ese viaje. Cuando expusimos por región sobre qué nos habíamos llevado de Taiwán, los que habían ido desde India y Africa (dos profesores universitarios) estaban en el mismo grupo que yo. Uno podría pensar que son lugares donde falta alimento, entonces van a comer lo que venga sin poner muchos reparos. Sin embargo, para mi sorpresa, su mayor preocupación es cómo se genera ese grano y la calidad de ese alimento. Entonces, desde los gobiernos y universidades están pensando en cómo tener la trazabilidad de los alimentos. Significa que, si no cumplís con ciertos parámetros calidad y forma en la que se lo produce, si no tenés trazabilidad, vas a empezar a quedar afuera del mercado. No es que te van a pagar menos, ¡vas a quedar afuera! Punto. Por ahora pasa con algunos alimentos de consumo directo, pero se viene con los granos, está más cerca de lo que imaginamos.

-¿Y cómo ves a Argentina en ese contexto?

-Argentina produce mucha soja, pero cada vez menos proteína. Y los chinos nos compran proteína, no granos de soja. Entonces, en algún momento, ¿qué pasa si nos empiezan a pagar por proteína? Ahí nos va a temblar el negocio. Entonces, ¿Cómo cambiamos los sistemas para lograr eso? Creo que las tecnologías nos van a ayudar muchísimo para lograr sostenibilidad, calidad y mayores producciones por metro cuadrado. Tenemos que saber que nosotros, como productores, no somos solamente proveedores de grano, carne, leche, lana, etc… sino que somos proveedores de servicios ecosistémicos, porque podemos proveer atrapar carbono, mejorar el aire, promover la biodiversidad, y eso, los agrónomos, tenemos que entenderlo porque va a ser parte de nuestro trabajo.

En este contexto y a partir de todas inquietudes es que surge Regenera Academy. Algunos de los temas que se tratan son microbiología de suelos, biofábricas, efluentes, compostaje, riego, bonos de carbono, biodiversidad, cultivos de servicio, IA, machine learning. Pero también, uso de drones y maquinarias.

Está dirigido a productores, estudiantes, técnicos, y busca “generar un gran ecosistema del conocimiento” donde expertos de todo el mundo estén allí aportando su know how.

Cada módulo está subdividido en temas, son cortos. Quizás todo el módulo dura dos horas pero en cortes de 10-15 minutos. Es bien dinámico.

Por otro lado, inscribirse en Regenera Academy es gratis. Después hay que abonar cada módulo. Según Andreoni, van a empezar a hacer reuniones virtuales para quienes están inscriptos para dar a conocer la plataforma que, si bien es virtual, también están gestionando locaciones, campos en Río Cuarto, General Levalle, América, Pergamino, Tucumán o Salta, distintos sitios en donde se podrá ver todo lo aprendido.

También están tramitando convenios con universidades e instituciones de argentina y el mundo.»}]]Agricultura – Infocampo