Timbúes vivió un brillante encuentro de AquaGym en el Polideportivo Comunal
Fue por la tarde del Sábado 27 de Junio. Con delegaciones de varias localidades y clubes.
Gran Encuentro y Fiesta de AquaGym en el Polideportivo Comunal de Timbúes.
VIDEO RESUMEN DEL ENCUENTRO
La actividad se desarrolló en las instalaciones ubicadas en la intersección de Paco Cabral, Rivadavia y Solís.
Participaron mujeres de distintas edades compartiendo una jornada de actividad física, recreación y diversión.
Como «manda la tradición» en estos encuentros, la jornada culminó con un “tercer tiempo” para disfrutar la amistad y compartir algo rico entre todos los presentes.
Notable la generosidad de la organización comunal que, además de ofrecer el predio y la piscina climatizada; personal de salud más guardavidas y las «profes» locales, dispuso bandejas dulces para acompañar los mates y numerosos premios además de un recuerdo para casa asistente.
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La La Comuna de Timbúes continúa promoviendo actividades deportivas y recreativas que fortalecen los vínculos sociales y fomentan hábitos saludables.