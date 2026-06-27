Fue por la tarde del Sábado 27 de Junio. Con delegaciones de varias localidades y clubes.



Gran Encuentro y Fiesta de AquaGym en el Polideportivo Comunal de Timbúes.

VIDEO RESUMEN DEL ENCUENTRO

La actividad se desarrolló en las instalaciones ubicadas en la intersección de Paco Cabral, Rivadavia y Solís.

Participaron mujeres de distintas edades compartiendo una jornada de actividad física, recreación y diversión.

Como «manda la tradición» en estos encuentros, la jornada culminó con un “tercer tiempo” para disfrutar la amistad y compartir algo rico entre todos los presentes.

Notable la generosidad de la organización comunal que, además de ofrecer el predio y la piscina climatizada; personal de salud más guardavidas y las «profes» locales, dispuso bandejas dulces para acompañar los mates y numerosos premios además de un recuerdo para casa asistente.

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La La Comuna de Timbúes continúa promoviendo actividades deportivas y recreativas que fortalecen los vínculos sociales y fomentan hábitos saludables.