La comunidad ganadera particularmente de Córdoba y también de Argentina lamentó este viernes por la tarde del fallecimiento de Oscar “Cachi” Melo, a los 78 años de edad.

Se trata de un verdadero referente del sector, que desde la provincia mediterránea transmitió sus conocimientos para hacer crecer la producción de carne en el país.

Su principal aporte fue a nivel académico, como ingeniero agrónomo, integrando la primera promoción de egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba (FCA-UCC), en 1972.

EL LEGADO DEL “CACHI” MELO

Desde entonces, Melo construyó una trayectoria de medio siglo en la profesión, especializándose en el aspecto académico y como consultor.

Entre otros puntos salientes de su historia, durante 24 años fue decano de la FCA-UCC y también docente de grado de la Cátedra de Producción Bovina y de posgrado en la Cátedra de Forraje y Utilización de pasturas de esa casa de estudios.

Asimismo, se desempeñó como director técnico de varios establecimientos y fue fundador de una empresa dedicada a la capacitación de profesionales del sector agropecuario.

Pero quizás su mayor aporte fue haber sido uno de los impulsores, hace unos 30 años, de la raza bovina San Ignacio: surgió en el seno de la FCA-UCC, y se creó a partir del cruzamiento de las razas europeas Angus Colorado, Hereford y Simmental, y la africana Tuli.

Los primeros ejemplares surgieron en 1994 y su nombre se relaciona con Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Aunque su expansión no es grande, ya ha tenido sus propias juras en Palermo y en 2025 obtuvo importantes premios en el Block Test y Concurso de Novillos.

Con espíritu jesuita: la raza bovina que creó una Universidad Católica e hizo historia en Palermo

INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR