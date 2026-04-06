Tras el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el receso de Semana Santa, el calendario ya marca cuándo será el próximo descanso extendido. Habrá que esperar hasta mayo, que comenzará con un fin de semana largo de tres días.

Según el calendario oficial de feriados 2026 publicado por la Jefatura de Gabinete, el próximo asueto será el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo. Se trata de un feriado inamovible a nivel internacional, destinado a reconocer los derechos laborales y las luchas históricas del sector.

En 2026, esa fecha cae viernes, lo que configura un fin de semana largo. Además, el mes tendrá otro descanso extendido que será el del 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Caerá lunes, sumando tres días consecutivos sin actividad.

Feriados y días no laborables que quedan e:

Mayo

* Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)

* Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

* Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable)

* Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

* Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)

* Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

* Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

Octubre

* Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

* Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Diciembre

* Lunes 7: día no laborable con fines turísticos

* Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

* Viernes 25: Navidad (inamovible) ​ ROSARIOPLUS