PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Una lectura crítica y ética del cristianismo que desarma la lógica del castigo y restituye el núcleo radical del mensaje: el amor no vence por fuerza, sino porque no puede ser destruido por ella.

No fue una derrota. No fue un fracaso. No fue el triunfo del poder sobre un hombre indefenso. La cruz —ese símbolo que la historia se ha encargado de cargar de dolor, culpa y castigo— no puede entenderse como el momento en que todo se pierde. Porque si lo fuera, el cristianismo no habría sobrevivido ni una generación. Lo que ocurrió allí no fue la victoria de la violencia, sino su exposición total. Y lo que quedó en pie no fue el cuerpo, sino algo mucho más difícil de eliminar: la coherencia absoluta entre lo que se dice y lo que se vive.

Hay una forma de leer la cruz que ha dominado siglos de teología: la del castigo necesario, la deuda saldada, la sangre exigida para restablecer un orden. Esa lectura —influida por lógicas jurídicas, por estructuras de poder, por la necesidad de control— transforma el amor en un mecanismo condicionado. Se perdona, pero alguien paga. Se ama, pero a través del sufrimiento. Se salva, pero mediante la violencia.

Esa lectura no solo es problemática. Es profundamente contradictoria.

Porque si el amor es —como dice el propio texto fundacional— paciente, bondadoso, no violento, no resentido, incapaz de alegrarse con la injusticia, entonces no puede necesitar castigo para existir. No puede depender del dolor. No puede exigir sangre. El amor que necesita violencia para operar deja de ser amor y se convierte en otra cosa: en poder, en control, en sistema.

La cruz, leída desde ahí, deja de ser redención y se vuelve escándalo.

Pero hay otra forma de leerla. Más incómoda, más exigente, menos funcional al poder. Una lectura que no parte de la culpa, sino de la coherencia. No de la deuda, sino de la fidelidad.

Jesús no va a la cruz porque alguien necesite castigarlo. Va porque no abandona lo que es. Porque no negocia el amor. Porque no responde con violencia. Porque no entra en la lógica del “ojo por ojo” que organiza el mundo humano desde siempre. Y en ese gesto —que no es pasivo, sino radical— ocurre algo que el poder no puede prever: la violencia se queda sin respuesta.

Y al quedarse sin respuesta, se revela.

Ese es el punto ciego del mal. No entiende el amor. No puede procesarlo. Funciona por dominación, por reacción, por equivalencia. Si golpeas, espera golpe. Si matas, espera venganza. Si impones, espera sometimiento o rebelión. Pero cuando no hay respuesta en ese lenguaje, cuando la cadena no continúa, cuando alguien decide no devolver el golpe, la lógica se rompe.

Eso no es debilidad. Es una forma de poder que el poder no reconoce.

Por eso la cruz no es derrota. Porque no logra lo que pretende. El cuerpo cae, sí. La violencia se ejerce, sí. El dolor es real, sí. Pero no hay quiebre. No hay traición al núcleo. No hay odio. No hay conversión al lenguaje del enemigo. Y si no hay quiebre, no hay victoria del mal.

Eso es lo que la teología antigua llamó, sin entenderlo del todo, victoria.

No porque alguien haya sido castigado en lugar de otros. No porque se haya pagado una deuda en un tribunal cósmico. Sino porque el amor —llevado hasta sus últimas consecuencias— no puede ser absorbido por la lógica que intenta destruirlo.

Eso es lo que resucita.

No necesariamente un cuerpo en términos biológicos —aunque esa sea la forma narrativa que adopta la tradición— sino algo más profundo: la imposibilidad de que una vida completamente coherente con el amor sea anulada por la violencia. Lo que resucita es el sentido. Lo que permanece es la forma de estar en el mundo que no se rompe frente al poder.

Y eso explica todo lo demás.

Explica por qué ese mensaje, nacido en un contexto marginal, perseguido, fragmentario, termina atravesando siglos. Explica por qué no muere con su ejecutado. Explica por qué sigue siendo peligroso. Porque no es un sistema. No es una institución. No es una doctrina cerrada. Es una forma de vivir que, si se toma en serio, desarma las estructuras mismas que intentan controlarla.

Por eso la cruz ha sido tantas veces domesticada. Convertida en símbolo de culpa, en herramienta de obediencia, en narrativa de sacrificio necesario. Porque leída correctamente, es subversiva. Es incompatible con el castigo como fundamento. Es incompatible con la violencia como lenguaje legítimo.

La cruz no pide sufrimiento. Lo expone.

No exige sangre. La denuncia.

No legitima el poder. Lo deja en evidencia.

El amor no vence usando la lógica del poder, vence porque no puede ser absorbido por eaa lógica.

Y en ese gesto —que no es espectacular, que no es inmediato, que no es útil al control— ocurre lo único que realmente transforma la historia: el amor no responde como se espera.

No entra en el juego.

Va por propio pié a esa cruz, como un cordero manso y por puro amor. Y por eso, finalmente, vence.

No porque domine.

Sino porque no puede ser destruido.

Claudia Aranda

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más