Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El entrenador macielense Cristian Molins inició un nuevo desafío en su carrera profesional al incorporarse al cuerpo técnico que encabeza el argentino Cristian Paulucci en el Universidad Técnica de Cajamarca, más conocido como UTC, institución que milita en la máxima categoría del fútbol peruano.

La llegada del nuevo cuerpo técnico fue oficializada por la entidad cajamarquina durante los últimos días, marcando el comienzo de una nueva etapa deportiva para el club, que buscará mejorar su presente en la Liga 1 de Perú. Molins integrará el equipo de trabajo junto a Paulucci y Damián Hernández, formando parte del proyecto que intentará reposicionar al conjunto conocido como el “Gavilán Norteño”.

El debut oficial del nuevo cuerpo técnico será el próximo domingo 31 de mayo, cuando UTC visite a Los Chankas por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Primera División del fútbol peruano. El encuentro será una primera prueba para el equipo argentino que asumió recientemente la conducción del conjunto cajamarquino.

Para Molins, nacido en la localidad santafesina de Maciel, esta oportunidad representa un importante paso en su trayectoria profesional, sumándose a un proyecto internacional en una de las ligas más competitivas de Sudamérica. Su experiencia y capacidad de trabajo serán fundamentales en este nuevo desafío que afrontará junto al experimentado entrenador Cristian Paulucci.

Foto: UTC

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