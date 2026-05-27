Vialidad Nacional supervisa las mejoras que en el marco de un convenio desarrolla la municipalidad de Puerto General San Martín en la Ruta Nacional 11.

La supervisión la hace el 7º Distrito de Vialidad, Santa Fe.

Desde el municipio aclararon que las tareas se están realizando de 8 a 18 hs, en el sector entre calle Héroes de Malvinas y el límite con Timbúes.

Se trabaja en un solo carril mientras en el otro se mantiene un paso alternado coordinado por banderilleros.

Los trabajos continuarán por al menos dos semanas en el tramo con fresado deformaciones y bacheo profundo, más la repavimentación con dos capas de concreto asfáltico caliente, con recalce de banquinas y demarcación horizontal de la calzada repavimentada.

Para reducir el impacto en el tránsito de camiones se acordó con entidades del Operativo Cosecha el siguiente ordenamiento en la circulación.

ATENCION: Repavimentación RN 11 en Puerto Gral. San Martín

Tramo : Límite Timbúes – Héroes de Malvinas (paso alternado).

Mano al sur : habilitado todo tipo de vehículos incluidos camiones.

Mano al norte : habilitados livianos y transporte público, camiones desvío por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Tránsito liviano a Timbúes se recomienda tomar por América o Córdoba hacia colectora de autopista.

Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las indicaciones de los banderilleros. Se recomienda contemplar posibles demoras y evaluar caminos alternativos.

Colaboran para ordenar el tránsito el Centro de Protección Civil de PGSM, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía y Protección Civil de la Provincia y Gendarmería Nacional.