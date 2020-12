Coronavirus: Gobierno de Santa Fe prorrogó medidas preventivas en 5 departamentos

Será por 7 días en los distritos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. “Vamos a estar muy cerca de los sectores perjudicados, porque nadie puede quedar sin atención ni asistencia”, aseguró Perotti.

El gobernador Omar Perotti -acompañado de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, miembros de su gabinete, senadores provinciales, intendentes y presidentes comunales- anunció este viernes la prórroga, por siete días corridos, a partir de las 0 horas de este 19 de septiembre, de las medidas sanitarias adoptadas para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, en cuanto a la suspensión de las actividades habilitadas durante el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

En el marco del anuncio, el mandatario afirmó que “entendemos las dificultades del momento, y la angustia e incertidumbre de muchos sectores que tienen el deseo de trabajar y no pueden hacerlo. Es una circunstancia inexplicable, porque si algo nos gusta es poder brindar empleo y trabajo, pero los sectores que no pudieron trabajar van a tener su acompañamiento”.

Y sumó: “En los próximos días vamos a estar muy cerca de los sectores perjudicados, teniendo reuniones en todas las localidades para cubrir la asistencia de cada uno de ellos. Trabajaremos junto a municipios y comunas porque ningún sector puede quedar sin atención, sin consulta ni asistencia”.

Por otro lado, el gobernador recordó que en 14 días se han duplicado la capacidad de testeos, ampliado la capacidad de camas críticas y mejorado operativamente el 0-800. E insistió: “Estos días estaremos testeando en todo el territorio, aislando a santafesinos que se hayan contagiado, para poder frenar la circulación del virus y disminuir la tasa de contagio que nos lleva a pedir 7 días más de esfuerzo en resguardo de nuestro sistema de salud”.

Y concluyó: “Tenemos que cuidarnos, llegar a la vacuna sin que ningún santafesino nos quede atrás. Tenemos un buen porcentaje de recuperación gracias a que se le pudo dar a cada paciente una atención muy buena. Tenemos que poder brindar esa posibilidad a todos”.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que “es el momento más difícil que nos haya tocado vivir y tenemos que afrontarlo con la mayor responsabilidad y respeto. No nos podemos permitir que alguien que necesita atención no la tenga. Los recursos se pueden incrementar, pero no son infinitos y mucho menos infinito es el esfuerzo de quienes están trabajando en el sector de la salud, los trabajadores, los médicos, las enfermeras”.

Y cerró: “Durante una gran parte de la pandemia se pudo trabajar en muchísimos sectores y disfrutar, incluso, de los encuentros. Pero este no es ese momento. Vamos a estar desde el lunes trabajando con los sectores que, con razón y con angustia, reclaman poder trabajar. Para eso nos tenemos que cuidar todos pensando también en la necesidad que tenemos de poder trabajar y salir de la angustia que hoy estamos viviendo”.

PRESENTES

El anuncio fue acompañado por los senadores provinciales Marcelo Lewandowski (Rosario), Armando Traferri (San Lorenzo), Lisandro Enrico (General López), Germán Giacomino (Constitución) y Eduardo Rosconi (Caseros); los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Rolvider Santacroce (Funes), José Pedretti (Roldán), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Jorge Berti (Villa Constitución) y Andrés Golosetti (Casilda). De manera virtual participó la ministra de Salud, Sonia Martorano, entre otros miembros del gabinete provincial.

NUEVA MODALIDAD DE CONVIVENCIA

Desde las 00 hora de este 19 de septiembre y por 7 días corridos en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

+ Servicio de peluquería, manicuría, cosmetología y podología con turno previo y un máximo de ocupación del 50%.

+ Venta de mercaderías elaboradas de rubros esenciales y no esenciales a través de plataformas de comercio electrónico y venta telefónica mediante la modalidad entrega a domicilio (delivery).

+ Actividad notarial necesaria para cumplir actividades y servicios esenciales solo con la intervención de las personas indispensables y evitando reuniones.

+ Servicios de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes.

+ Práctica deportiva de deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con la autorización nacional.

+ Actividades religiosas, cultos, reuniones o ceremonias de hasta 10 personas.

+ Comercios de proximidad o cercanía de rubros esenciales y no esenciales, de manera presencial o modalidad para llevar (take away) hasta las 19.30 hs.

+ Salidas breves para caminatas de esparcimiento.

Bajo la siguiente modalidad:

Uso obligatorio de elementos de protección de nariz, boca y mentón

Sin exceder el radio de 500 metros del domicilio de residencia

Sin extenderse más allá de las 19.30 hs.

+ Locales gastronómicos

Bajo la siguiente modalidad:

Exclusivamente para envíos a domicilio (delivery) las 24 horas y servicio para llevar (take away) hasta las 22 horas.

+ Administración Central y organismos dependientes del Estado Provincial, con prestación presencial limitada a áreas críticas a funciones indispensables.

¿QUÉ NO SE PUEDE HACER?

+ Actividades comerciales de shoppings, peatonales y galerías.

+ Locales gastronómicos Bares, restaurantes, rotiserías, heladerías.

+ Comercios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales de más de 100 m2.

+ Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad inmobiliaria y mudanzas.

+ Servicios de personal doméstico

+ Actividades religiosas, cultos, reuniones o ceremonias de más de 10 personas.

+ Obras privadas que ocupen más de 5 trabajadores, profesionales o contratistas.

+ Actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.

+ Práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones cerradas como clubes o gimnasios, o espacios públicos al aire libre.

+ Pesca deportiva y recreativa. Modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y guarderías náuticas y clubes deportivos.

+ Museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.

+ Salas de grabación y ensayo Preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.

+ Enseñanza disciplinas artísticas En forma particular por un docente o artista, en un espacio colectivo, institución o establecimiento.

+ Actividad artística y artesanal. A cielo abierto, en plazas, parques y paseos.

+ Caminatas recreativas para personas incluidas en grupos de riesgo.

NUEVAS HABILITACIONES PARA SANTA FE Y SANTO TOMÉ

Servicio de peluquería, manicuría, cosmetología y podología con turno previo y un máximo de ocupación del 50%.