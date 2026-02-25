Con una obra de remodelación integral, la Municipalidad transforma el área de Licencia de Conducir



La intervención optimizará el espacio con obras de infraestructura, modernización tecnológica y reordenamiento funcional. El área se conectará con el sector de atención al público sobre cortada Maestros Biosca, puesto en valor semanas atrás.

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la remodelación integral del área de Licencia de Conducir, una obra que forma parte de un plan de modernización de las dependencias administrativas con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal como la experiencia de los vecinos.

Los trabajos incluyen intervenciones en cielorrasos, paredes y pisos, renovación completa de la conexión eléctrica y adecuación de la red informática. Además, el espacio adoptará la misma estética y el mobiliario incorporado recientemente en el sector de atención al público, logrando una identidad visual unificada y un entorno más moderno y ordenado.

La obra contempla también el reordenamiento de los espacios internos y su refuncionalización, lo que permitirá optimizar los circuitos administrativos y agilizar la gestión de trámites vinculados a la obtención y renovación de licencias. La nueva disposición establecerá el ingreso por cortada Maestros Biosca, que se conectará de manera directa el área de Licencias.

De este modo, el espacio presentará un entorno completamente transformado, más accesible, funcional y acorde a las demandas actuales de la comunidad.

Cabe recordar que la intervención ejecutada sobre cortada Maestros Biosca incluyó la colocación de nuevos pisos, cielorrasos y mamposterías, renovación integral de la iluminación y el sistema de climatización y la incorporación de nuevo mobiliario. La inversión municipal destinada a esa obra ascendió a 400 millones de pesos.

El intendente Leonardo Raimundo recorrió la obra y destacó: “Esta intervención forma parte de un plan integral que venimos desarrollando para modernizar las áreas municipales. Buscamos que los trabajadores desempeñen sus tareas en mejores condiciones y que los vecinos encuentren espacios más cómodos, ágiles y eficientes para realizar sus trámites”.