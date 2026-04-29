​[[{«value»:»La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y Cargill Argentina anunciaron este miércoles la implementación de una nueva etapa de Sistemas Productivos Sostenibles, un proyecto orientado a medir, comprender y mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en la Argentina.

“Esta fase articula la experiencia técnica y la red territorial de CREA con la capacidad de escala de Cargill, con el objetivo de generar información, aprendizajes y herramientas que contribuyan a una producción más eficiente y responsable”, indicó CREA en un comunicado.

El proyecto integra así un enfoque basado en datos, evidencia científica y trabajo en territorio, con el objetivo de generar información confiable y comparable que contribuya a la toma de mejores decisiones a nivel productivo, empresarial y del agro argentino.

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

En un contexto en el que la agricultura enfrenta el desafío de sostener su competitividad en el largo plazo, esta alianza propone abordar de manera integrada las dimensiones económica, ambiental y social de la sostenibilidad, promoviendo una producción más eficiente, responsable y resiliente.

“El desarrollo de sistemas productivos sostenibles requiere articulación, evidencia y compromiso en el territorio. Esta alianza con CREA nos permite avanzar en ese camino, fortaleciendo la generación de información y promoviendo mejoras concretas en el sistema agroindustrial”, señaló Fernando Cozzi, Country Representative de Cargill Argentina.

Por su parte, Fernando de Nevares, empresario agropecuario y presidente de CREA, sumó: “Este proyecto refleja el valor del trabajo colaborativo y de la toma de decisiones basada en datos para generar conocimiento aplicado. Buscamos aportar herramientas concretas que ayuden a los empresarios a mejorar su desempeño y sostener la competitividad del sector en el tiempo”.

“La clave es compartir para mejorar, integrar datos para decidir mejor y hacerlo con una mirada sistémica: entender cómo impactan las decisiones no de manera aislada, sino sobre el sistema productivo completo”, agregó.

ENFOQUE INTEGRAL, EN TRES ETAPAS

En este contexto, CREA precisó que el proyecto se desarrollará en tres etapas complementarias:

En una primera instancia, se diseñará y validará un sistema integral de indicadores de sostenibilidad y se construirán las bases de datos necesarias para establecer una línea de base robusta.

En una segunda etapa, se avanzará en el análisis e interpretación de resultados, identificando brechas y oportunidades de mejora.

Finalmente, una tercera etapa llevará estos aprendizajes al territorio mediante ensayos y casos demostrativos que permitan evaluar el impacto de distintas prácticas productivas.

El alcance territorial incluirá regiones productivas del Gran Chaco y la Región Pampeana, con potencial expansión en función de la disponibilidad de información y la participación de empresas.

Entre los principales resultados del proyecto se incluyen el desarrollo de un sistema integral de indicadores de sostenibilidad, la generación de una línea de base del estado actual de los sistemas agrícolas, la construcción de marcos de referencia para la toma de decisiones y la implementación de casos demostrativos en campo.

Asimismo, la iniciativa busca fortalecer el posicionamiento de ambas organizaciones como socios estratégicos en la generación de información transparente y de valor público, contribuyendo al desarrollo de una agricultura más sostenible, competitiva y responsable.»}]]Agricultura – Infocampo