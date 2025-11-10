Compartimos esta linda y divertida entrevista que hicimos al Presidente del Rincón Mucriano de Rosario

JOSÉ MORENO es descendiente de murcianos, ama sus raíces y es (junto a más amigos y compañeros) un orgulloso defensor y difusor de la cultura de «La Huerta de España».

Hace varios años es Presidente de la Asociación Rincón Murciano de Rosario, una de las más activas colectividades españolas con una influencia que va mucho más allá de esta ciudad.

Todos los años el stand se destaca y está siempre colmado de público. Lo mismo este 2025 celebrando también la Fiesta de Colectividades número 41, en el marco de los festejos por el tricentenario de Rosario.

VIDEO: Entrevista con José Moreno por la participación de «El Rincón» en esta fiesta de Colectividades y celebrando los 1200 años de la ciudad de Murcia.

El video incluye un recorrido por algunos sectores del stand donde se presenta a otros colaborados, casi todos integrantes de «la Comisión del Murciano» como se la conoce afectuosamente refiriéndose al «Rincón Murciano» que es el nombre de la asociación. Un maravilloso equipo que hace todo esto posible.

Nota: Irene Schmidt

Cámara GGF

Para Colectividades.com.ar y Rosarinos.com, secciones especiales en el grupo Nuevaregion

La oferta en el stad del Rincón Murciano. Precios en el Encuentro de Colectividades 2025.

José Moreno cumple múltiples roles durante la fiesta. En esta foto está ayudando en una de las cajas de atención al público.

Algunos de los integrantes del Rincón Murciano sector Chorizo Murciano y Tragos.

Siempre lleno. Un lugar bien a la vista y muy cómodo, la gran calidad de su paella, rabas, chorizo murciano, caballitos murcianos, todo preparado a la vista, además de sus bebidas típicas, y todo a un precio accesible, mantienen este stand entre los «siempre lleno» de la gran Fiesta de Colectividades de Rosario, que supera el millón de visitantes cada año.