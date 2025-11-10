América del Sur no tenía trenes de alta velocidad. Brasil quiere cambiar eso con una línea entre Río y São Paulo que redefine el mapa ferroviario del continente



Después de veinte años de promesas incumplidas, Brasil vuelve a apostar por su tren bala. La línea, impulsada por la empresa TAV Brasil, conectará dos de las ciudades más pobladas del país en menos de dos horas. El proyecto llega en un momento clave, con empresas europeas y chinas compitiendo por liderar la infraestructura que podría marcar un antes y un después en la movilidad latinoamericana.

Nota original en: GIZMODO