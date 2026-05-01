Investigadores de la Sociedad Fraunhofer en Alemania desarrollaron un dentífrico capaz de frenar la enfermedad de las encías sin eliminar las bacterias beneficiosas de la boca. Este avance científico, difundido el 13 de abril de 2026, representa un cambio de paradigma frente a los tratamientos tradicionales al utilizar un compuesto que bloquea específicamente a los microbios dañinos. La iniciativa busca restaurar el equilibrio natural del microbioma oral y prevenir complicaciones sistémicas asociadas a la inflamación crónica en pacientes de todo el mundo.

Los productos convencionales para el cuidado oral, como los enjuagues con alcohol o las soluciones de clorhexidina, eliminan tanto las bacterias patógenas como las saludables de forma indiscriminada. Este proceso obliga al ecosistema bacteriano a reconstruirse desde cero, lo que permite que los microbios perjudiciales recuperen el dominio con rapidez. La falta de competencia biológica genera un desequilibrio que suele provocar el regreso de la enfermedad y el deterioro progresivo de los tejidos dentales.

La clave del nuevo tratamiento reside en una sustancia denominada acetato de guanidinoetilbencilamino imidazopiridina. Este componente impide el crecimiento de la bacteria Porphyromonas gingivalis en lugar de destruirla de forma inmediata. Stephan Schilling, responsable del área de Bioquímica de Medicamentos Moleculares en Fraunhofer IZI, explica: «En lugar de simplemente matar a los patógenos de la gingivitis, inhibe su crecimiento. Ellos no pueden ejercer sus efectos tóxicos, por lo que las bacterias beneficiosas pueden ocupar nichos que de otro modo les serían inaccesibles. De esta manera, la sustancia trabaja en armonía con las bacterias saludables para reconstruir y estabilizar suavemente el equilibrio microbiano en la boca».

La empresa PerioTrap Pharmaceuticals convirtió este descubrimiento en una línea de productos de higiene personal tras años de pruebas estructurales. El dentífrico contiene los ingredientes habituales como flúor y agentes abrasivos, pero añade la capacidad de neutralizar la periodontitis de forma selectiva. Mirko Buchholz, uno de los fundadores de la compañía, aclara: «El producto está diseñado para prevenir la periodontitis. Al igual que la pasta de dientes convencional, también contiene abrasivos y flúor para prevenir la caries dental».

La importancia de este avance radica en que las bacterias de la boca tienen un impacto directo en el resto del organismo. Cuando estos microorganismos ingresan al torrente sanguíneo, intervienen en el desarrollo de patologías como la diabetes, la artritis y enfermedades cardiovasculares. Andreas Kiesow, gerente de Caracterización de Productos de Cuidado Médico, señala: «La microscopía electrónica de barrido, la caracterización química y las mediciones cuantitativas nos permiten extraer conclusiones detalladas sobre la compatibilidad y función de una sustancia. En términos sencillos: finalmente descubrimos si la pasta de dientes funciona o no».

El equipo de especialistas aplicó normas internacionales de Calidad de Laboratorio para asegurar que el dentífrico sea seguro para el uso cotidiano. El compuesto no resulta tóxico, no ingresa a la sangre y no genera manchas en las piezas dentales de los pacientes. Actualmente, los investigadores trabajan en la creación de un gel para limpiezas profesionales y evalúan el potencial de esta tecnología en la medicina veterinaria para perros y gatos.

Vía

Científicos avanzan en el futuro de los dentífricos para limpiar la boca sin matar las bacterias buenas

Fuente: PERIODISMO.com