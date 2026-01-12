China parece ir muy por delante en robots humanoides. Pero cuando miras los números, la historia es bastante menos épica



Se repite que China está ganando la carrera de los robots humanoides, que produce más, que avanza más rápido y que ya dejó atrás a Occidente. Pero cuando uno se detiene en los datos reales, la escena cambia: hay liderazgo, sí, pero en un mercado que todavía es casi simbólico.

Nota original en: GIZMODO