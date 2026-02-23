La mayor parte de ellos fueron representantes locales, entre solistas, y miembros de bandas y de agrupaciones de baile.

Los espectáculos estelares estuvieron a cargo de Maggie Cullen, Demi Carabajal y Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, OrellanaLucca, Los Majestuosos del Chamamé, Juanjo Abregú y Ahyre. Una multitud acompañó a lo largo de tres noches con fuerte impacto en los rubros comercial, gastronómico y turístico.

Con las presentaciones de Juanjo Abregú y Ahyre, este domingo finalizó la 27ª edición del festival folclórico “San Lorenzo, un canto a la libertad” que convocó a una multitud durante tres jornadas consecutivas en el Campo de la Gloria.

La apertura de los espectáculos estelares había tenido lugar el viernes 20 con Maggie Cullen, Demi Carabajal y Peteco Carabajal junto a Riendas Libres. El sábado 21 fue el turno de OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé, quienes junto a Juanjo Abregú y Ahyre conformaron una grilla de alto nivel, que combinó figuras consagradas con una fuerte presencia de talento local.

A lo largo del festival pasaron por el escenario casi 500 artistas, con una participación ampliamente dominada por sanlorencinos. Entre solistas, grupos musicales y academias de danza, el encuentro funcionó como una gran vidriera para la producción cultural de la ciudad y la región.

En paralelo, la feria con más de 200 emprendedores y artesanos de diversos rubros aportó movimiento constante en los alrededores del predio La masiva concurrencia también se reflejó en los rubros gastronómico, hotelero y comercial, que presentaron un extraordinario nivel de actividad.

El intendente Leonardo Raimundo destacó “el enorme trabajo articulado de distintas áreas municipales que permitió ofrecer espectáculos de calidad, a la altura de los grandes festivales del país”, y valoró la coordinación logística y técnica desplegada durante las tres noches.

Además, subrayó el efecto económico del evento: “La presencia de casi 60 mil personas a lo largo de las tres noches significó un impulso muy importante para los emprendedores, el turismo y el comercio local. Este festival no solo celebra nuestra identidad cultural, sino que también genera oportunidades concretas para nuestra gente”, concluyó.

STREAMING DESDE EL CAMPO DE LA GLORIA:

VIDEO: VIERNES 20

VIDEO: SABADO 21

VIDEO: DOMINGO 22