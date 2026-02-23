Historias relacionadas

Está abierta la inscripción para la práctica de hockey en el equipo de la Municipalidad

Está abierta la inscripción para la práctica de hockey en el equipo de la Municipalidad

Redacción 24/02/2026
Rosario celebra sus raíces con una nueva edición de “De la Patria Mía”

Rosario celebra sus raíces con una nueva edición de “De la Patria Mía”

Editor 23/02/2026
Se inaugura el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe tramo a San Lorenzo

Se inaugura el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe tramo a San Lorenzo

Redacción 22/02/2026