Aquí una nota esclarecedora sobre esta famosa tradición de la caña con ruda.

La certeza popular transmite que:

Tomar tres cucharaditas o tres sorbos, sería un talismán infalible

contra las enfermedades y la mala suerte.

El 1° de Agosto es muy importante para la cultura andina porque se recuerda el Día de la Pachamama o el Día de la Madre Tierra. El eje ritual de la celebración se mantiene y transmite con el pasar de las generaciones. Y uno de los más comunes es la caña con ruda. Te contamos cómo prepararla y así tener salud.

La costumbre, enraizada en el norte argentino, se extendió por todo el país. Es una tradición milenaria, que proviene de los pueblos originarios de América que reconocían en la ruda múltiples propiedades medicinales contra parásitos y malestares gastrointestinales, además de su uso para calmar el ardor y la irritación de picaduras de bichos y alimañas.

La caña con ruda debe beberse por la mañana -en ayunas- en el arranque de agosto para “espantar los males del invierno”. Los guaraníes consideraban que muchas muertes en la población y el ganado se producían durante ese mes por culpa del frío y las lluvias.

Según la tradición, se deben tomar el 1° de agosto tres tragos de caña con ruda macho. Sin embargo, algunos tomas siete, un solo trago largo o inclusive un vaso completo.

Cómo prepara caña con ruda

Ingredientes

Caña (Algunos lo hacen con Ginebra).

Hojas de ruda «macho» (la de hojas grandes).

Y un envase: 1 botella vidrio con tapa.

Preparación

Hay que introducir una ramita de ruda «macho» en una botella pequeña con caña. Pero no se hace en el momento en el que se va a consumir, sino con anticipación, para que la hierba le otorgue su sabor al líquido.

Ritual:

Sugieren que al levantarse el 1º de Agosto, antes de desayunar, uno debe ponerse en situación de contacto con la naturaleza. Posicionarse de cara al sol, agradecer a la Madre Naturaleza por sus dones, y darle de beber primero a ella (un pequeño chorrito a la tierra) y luego uno beber 3 sorbitos. Esta es una síntesis.

Este ritual es más complejo y elaborado en las diversas comunidades originarias. Es usual que se hagan preparativos especiales en un lugar elegido, y se realicen ofrendas de comestibles y bebidas, además del momento de la caña, los sorbos y los pedidos y buenos deseos.

La mayoría sólo toma 3 sorbos, en algunos casos toman 7 sorbos por relacionarlos con varios «poderes» de la naturaleza.

De todo ello al gran público sólo ha llegado hasta ahora la consigna de «Tomar 3 sorbos en ayunas para tener buena salud y buena suerte».

Qué pasa si el 1° de Agosto no bebo caña con ruda

Aquellos que no pudieron cumplir con el ritual del 1° de agosto no deben angustiarse. Para recibir «la protección del brebaje» tienen tiempo hasta el 15 del mismo mes, con la condición de que alguien que ya lo hizo les convide.

