Compartimos este artículo desde la web del Centro Mundial de Estudios Humanistas

A partir de las propuestas y el intercambio de opiniones y observaciones durante la Jornada Humanista de Miembros Plenos del CMEH, realizada el 29 de Marzo 2026.

Síntesis del documento

Campos Humanista y Anti-Humanista, hoy.

1. La Torre de Babel

Esta es una época de convulsión, de tensión y confusión, pero sobre todo de intolerancia y manipulación. Los intereses de las super potencias como Rusia, USA, China y Europa determinan el curso del proceso histórico, fabricando la opinión pública en base a narrativas, propaganda y espionaje y algoritmos de la IA. Las superpotencias, con sus conflictos muestran sus intereses, y necesitan de los países periféricos por su apremiante necesidad y transporte de materias primas, para mantener su nivel de producción y competencia, en medio de la guerra comercial, de la cuarta revolución industrial, con el internet, la IA, la robótica, las redes sociales, la propaganda y su maquinaria bélica.

La ciencia y la tecnología han acelerado el tiempo histórico y la realidad se hace líquida, gaseosa, virtual.

Potencias emergentes (BRICS), están cambiando el equilibrio del poder global, y la guerra fría resurge en el horizonte, ubicando los enfrentamientos en las zonas de influencia o países periféricos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica y se amplía, comprometiendo los distintos bloques con sus variedades de apoyos.

2. Geopolítica

Europa sigue apoyando a Ucrania y Rusia recibe apoyo de China. En el Medio Oriente estalla una guerra, un nuevo conflicto que toca a 15 países. USA e Israel contra Irán. Irán ataca a casi todos los países que lo rodean en una respuesta desesperada por la muerte de más de 48 de sus líderes incluyendo a su líder máximo. USA e Irán bloquean el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, provocando una crisis energética y económica a nivel global. En el continente americano la derecha avanza ganando elecciones en medio de las presiones económicas y políticas de USA sobre los países como Panamá, Canadá, Cuba, que está en transición económica y sobre Venezuela con gobierno tutelado. La ONU no tiene capacidad de mediar en los grandes conflictos globales o regionales y su rol queda limitado y las potencias avanzan en sus decisiones autoritarias y hegemónicas. En el caribe sur y en el Pacífico, Estados Unidos despliega una fuerza naval sin precedentes frente a Venezuela, en la denominada Guerra contra Carteles de La Droga, violando leyes internacionales.

3. USA y su poderío imperial:

La acción de Estados Unidos, en el Caribe Sur, frente a las costas de Venezuela, es denominada Guerra Contra Carteles de La Droga que es declarada como Conflicto No Internacional y a los carteles como Organizaciones Criminales Terroristas con Carácter Global, al nivel de Al Qaeda. La acción de los Estados Unidos es bajo el Título 50 del Código que rige la Defensa nacional. Su nueva doctrina de seguridad nacional, publicada en diciembre de 2025, se basa en dos principios claves: El Corolario Trump de la Doctrina Monroe que dice América para los Americanos (América First) y el principio romano: Si Vis Pacem Para Bellum, Si Quieres Paz Prepárate Para la Guerra o Paz a través de la fuerza. El 3 de enero, en la operación Resolución Absoluta, Fuerzas Especiales Delta realizan la extracción de Nicolás Maduro. Hoy el gobierno interino está siendo tutelado por USA. Con el ataque a Irán USA e Israel consiguen sus objetivos: Descabezar el régimen de los Ayatolas e intentan controlar el estrecho de Ormuz. Está entre paréntesis la unipolaridad o multipolaridad en el mundo.

Con un número récord de conflictos activos, hay una verdadera posibilidad de que estalle una tercera guerra mundial, que podría ser nuclear, y aterroriza saber que el poder de fuego actual pone en peligro la existencia humana y de todos los sistemas vivientes. Con esa excusa el armamentismo se fortalece, y los países modernizan sus ejércitos, alimentando al Complejo Militar Industrial.

4. Conflictos y peligro Nuclear

La OTAN se extendió hacia el este violando la promesa a Rusia de no hacerlo, aunque no hay un acuerdo escrito.

Rusia viola el Memorándum de Budapest, de 1994, al invadir Ucrania y al desplegar misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia en franca y peligrosa amenaza a Europa. Estos tienen entre 3000 y 5000 km de alcance y los pueden armar con cabezas nucleares, o sea que desde Bielorrusia podrían tocar cualquier punto de Europa. Reino Unido y Francia tienen, también, emplazados misiles que apuntan a Rusia. La tensión entre las potencias nucleares es tal que está en peligro el Tratado de No Proliferación Nuclear y otros tratados como el New START, entre USA y Rusia; que limita a 1550 cabezas nucleares desplegadas y 700 lanzaderas y Bombarderos: que fue suspendido por Rusia en 2023 y expiró el 5 de febrero 2026. China aumenta progresivamente el poder nuclear y convencional de su ejército. Potencias menores como India y Pakistán, con armas nucleares se amenazan mutuamente.

Las instituciones como la ONU pierden su rol mediador y los más poderosos se reparten el planeta. Las organizaciones criminales han crecido y se han tecnificado a un nivel que compiten con el Estado y le roban territorio, incluso en algunos países cobran impuestos.

El conflicto entre religiones universales como el cristianismo, judaísmo e islam se intensifica peligrosamente.

También se intensifica alrededor del mundo una creciente polarización política, una suerte de malestar de la cultura. Se ve un marcado retroceso de los DDHH, por el surgimiento de una tendencia autoritaria que degrada las Democracias, reactivando conflictos que estaban en vías de superación como el racismo, la xenofobia, las cuestiones de género y la protección al medio ambiente entre otros.

Aunque no parezca tan evidente, en paralelo a la situación geopolítica, se está produciendo otra “guerra” no menos decisiva e importante, aunque no tan espectacular y cruenta, en el ámbito de las ideas y el pensamiento. Se debe a la disputa por la concepción del ser humano una vez que ha saltado por los aires la idea tradicional de naturaleza humana, en tanto que las nuevas tecnologías, los nuevos movimientos identitarios, ecológicos y animalistas, alentadas por concepciones posmodernas y antiesencialistas del sujeto humano, han dado rienda suelta a la posibilidad de intervención del hombre sobre sí mismo, es decir, a legitimar la modificación de nuestra propia naturaleza biológica.

5. Choque de civilizaciones :

El conflicto entre religiones universales como el Cristianismo, Judaísmo e Islam se intensifica peligrosamente, en El Medio Oriente, Europa y África. El atentado terrorista de Hamas, desde Gaza a Israel, el 7 de octubre de 2023, fue brutal. Asesinaron 1219 personas entre israelitas y de otras nacionalidades y tomaron a 251 como rehenes. La respuesta de Israel fue también brutal, despiadada y desproporcionada; asesinando a 71 660 palestinos. Ha habido atentados recientes por fanáticos islámicos, en Australia, contra judíos y en Sudán y Nigeria, se persigue y asesina a cristianos. En Europa, USA y América Latina hay polarización política e intolerancia contra inmigrantes.

En las universidades y círculos intelectuales progresistas de Occidente apoyan a Palestina, en contra de Israel, que está apoyado por el Cristianismo y el Judaísmo conservador. Meses después de que finalizara la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, el régimen teocrático iraní reprime brutalmente a su pueblo que se manifiesta masivamente en las 31 provincias del país. Algunas fuentes de derechos humanos hablan de más de 30 mil personas asesinadas por el régimen.

USA amenaza con atacar y despliega sus fuerzas militares en el golfo Pérsico, si el régimen sigue la represión. USA cumplió su amenaza y el 28 de febrero inició la guerra apoyado por Israel. Irán responde atacando a países cercanos con bases norteamericanas y a Israel. En China vigilan estrechamente a los grupos religiosos registrados o no registrados y mantienen una de las mayores poblaciones de presos religiosos. En palabras del gobernante Chino Xi Jinping, China no es solo rica, sino poderosa. Muchas empresas occidentales se están retirando de China por la guerra comercial con USA. Xi Jinping realiza purga en el EPL (Ejército popular de Liberación). El Partido Comunista Chino tiene más de 100 millones de miembros, equivalente al 7 % de la población. Es una élite burocrática muy poderosa.

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi, de derecha, advierte a China que no invada Taiwán. USA refuerza bases militares en Filipinas, Japón y Corea del Sur.

El Campo Antihumanista

El mito del dinero se ha instalado en la conciencia colectiva global y su “casta sacerdotal” son los ejecutivos de la banca y de las megaempresas del capitalismo libre o estatal.

Las fuerzas del Anti-humanismo van conformando un campo que se puede definir como un poderoso paraestado. Su fin último es la acumulación ilimitada de dinero especulativo que beneficia a minorías de ese paraestado y sus burócratas del estado centralizado.

6. El mito del Dios dinero, La banca y el Paraestado

Se está conformando un nuevo orden mundial con la regionalización, conformación de bloques de poder, cuyos protagonistas principales son las mega-corporaciones económicas y políticas tanto en USA (capitalismo libre) como en China (capitalismo centralizado) y en otras potencias menores; esto es lo que Silo llamó hace 45 años en Sri Lanka: “El Paraestado”. El Estado Nacional está siendo aniquilado y sus poderes tutelados por el orden económico. Todos mendigan el dinero. Las personas, las empresas y el estado nacional.

En política aparecen los neo-nazismos, neo-fascismos y xenofobias, señales del surgimiento y desarrollo del neo-irracionalismo que será muy peligroso si se convierte en corriente social.

El mundo que conocimos desapareció. La mayoría de los estados nacionales están cada vez más débiles, sea que estén gobernados por corporaciones políticas, económicas, o por mafias, que van penetrando las instituciones del estado, algunas ya consideradas como organizaciones criminales terroristas transnacionales; un día son enemigos y al otro día son colaboradores. Son casos claros del campo antihumanista global.

Otro elemento que forma parte de este campo son los grupos religiosos radicales y fanáticos que usan la violencia para imponer su religión y no permiten o persiguen otras confesiones en sus países de origen.

7. Neo-Irracionalismo, radicalismo religioso y terrorismo

El correlato de la imposición de las mega-corporaciones y sobre todo de las empresas especulativas del sector financiero: los bancos, las aseguradoras, las tecnológicas y empresas de energía, del capitalismo libre de USA, Europa, India, Japón, Corea del Sur: como del capitalismo centralizado en China, Rusia, Vietnam; el correlato, en los estados periféricos y en las periferias de las grandes ciudades de los países ricos; es el desorden, la marginalidad, la pobreza, la violencia y el surgimiento de organizaciones criminales que crecen rápidamente, roban territorio al estado y someten a las poblaciones mediante la extorsión, el terror, el miedo.

Otros grupos radicales promueven el odio, la desesperanza, el nacionalismo, neo-nazismo, xenofobia. Esto surge por la desestructuración interna de este sistema cerrado.

Las dictaduras de partido único, autoritarias, subordinan al ser humano a un dominio completo y total, burocrático, represivo, del estado todopoderoso, sea teocrático o ateo.

8. Dictaduras, tiranías, autoritarismos y totalitarismos.

Las dictaduras, tiranías, autoritarismos y totalitarismos, de partido único o de múltiples partidos, gobiernan a base del miedo, terrorismo de estado, ostracismo, la represión, el sometimiento y la propaganda y miran al pueblo como masa anónima y no como personas, como seres humanos, violando derechos fundamentales. Los partidos políticos se van convirtiendo en mega corporaciones corruptas. Algunos son financiados y hasta hacen negocios con las organizaciones criminales o mafias, ahora llamadas terroristas con carácter global. El Nuevo Humanismo condena a todos los gobiernos dictatoriales, tiránicos, autoritarios y totalitarios: como regímenes violentos y opresivos y llama a luchar contra el aplastamiento de la dignidad humana. El Humanismo es antípoda del totalitarismo y crea un ambiente de resistencia a ese sistema inhumano, corroyendo sus cimientos y señalando métodos para combatirlos.

Las Fuerzas Humanistas o Campo Humanista

Las fuerzas del campo humanista son las múltiples organizaciones y corrientes de pensamiento que afirman al ser humano como valor y preocupación central.

Proponen y apoyan que el estado sea descentralizado, con democracia real y participativa. Un estado coordinador de fuerzas, donde se exprese la diversidad con el fin fundamental del desarrollo, protección y progreso de todos los seres humanos.

En ese sentido se priorizan instituciones de salud y educación de calidad, sobre todo para el crecimiento y desarrollo pleno de los niños; verdadera justicia con derechos procesales e igualdad ante la ley; leyes antimonopolio y de protección a la población que garanticen productos y servicios de calidad a precios justos. Que se exprese la libertad de pensamiento y espiritualidad. Que promueva el “buen conocimiento” en la ciencia, el arte, la filosofía, y la defensa del equilibrio de los ecosistemas que sostienen la diversidad biológica del planeta.

Dada la situación mundial de intolerancia, violencia y polarización crecientes, se hace necesaria una nueva fundamentación de valores universales como la práctica de la no-violencia y el reconocimiento de la diversidad personal y cultural (ejemplo, Ubuntu africano, “yo soy porque tu eres”), que posibiliten la anhelada convergencia de la diversidad. Este es un paso necesario para superar este peligroso recodo de la historia y pasar a la etapa de civilización planetaria.

Estas organizaciones humanistas irán configurando un campo humanista que trasciende las ideologías y confesiones religiosas y que va más allá de los partidos políticos o de un tipo particular de estado.

Es una diversidad en movimiento que converge en la defensa, valoración y respeto a todo ser humano, la defensa de los derechos a la vida, a la libertad de ideas y creencias, a la igualdad de oportunidades, a la salud y educación de calidad. Del derecho a la ciudadanía, a la justicia, a conocer la verdad, y a la esperanza de un destino y futuro luminoso para los pueblos mediante la colaboración y el diálogo, y no la competencia salvaje; abriéndose y evolucionando a niveles cualitativamente superiores.

Para el logro de estos objetivos los Humanistas Universalistas tenemos que hacernos cargo del debate actual sobre el Humanismo, ante los desafíos de la ciencia y la tecnología, como de los movimientos identitarios, animalistas y medioambientales y en respuesta positiva a lo propuesto por Silo que dijo “Que recién ahora empieza el debate” ya que aportamos una nueva concepción del ser humano recogiendo los aportes de la fenomenología de Husserl, la hermenéutica filosófica de Heidegger y de la razón vital de Ortega.

Pero la confusión es grande puesto que el Nuevo Humanismo se encuentra constreñido entre los restos racionalistas del positivismo objetivista que es todavía hegemónico de facto y el culturalismo posmoderno relativista que domina buena parte del pensamiento y de las ciencias humanas.

9. Utopía Humanista- Proyecto Nación Humana Universal

En esta utopía estas organizaciones humanistas se plantean y formalizan el proyecto de una Nación Humana Universal que inician como una sociedad global diversa, generando un momento humanista, como efecto demostración, en diversos puntos del planeta, con las siguientes características:

El ser humano como valor y preocupación central

Democracia real que empieza con la valoración y respeto de todos los seres humanos como ciudadanos libres.

Ciudadanía universal.

Cambia el concepto de Soberanía: La Soberanía es de los individuos y de los pueblos y no de una minoría que dirige el estado o los gobiernos por encima de los individuos y pueblos.

El derecho de los niños de tener un presente y futuro digno porque son la razón de ser de un estado humanista y sus planificaciones.

Libertad de ideas y creencias.

Respeto y restauración del equilibrio ecológico de la naturaleza como sistema viviente complejo.

Desarrollo de las ciencias, artes y filosofía.

Educar para una evolución consciente.

Respeto y Convergencia de la diversidad de culturas.

Desarrollo de la religiosidad y espiritualidad.

Tecnología y ciencia al servicio de todos los seres humanos y de la vida en general.

Enseñanza de la no violencia.

Gobernanza global a través de una confederación de naciones con una constitución común.

Proyecto Civilización planetaria tipo 1 según escala de Kardashev.

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Nota original