Comentarios

Historias relacionadas

ChatGPT y DeepSeek entraron en una partida de Dragones y Mazmorras como conejillos de Indias. Lo que ocurrió durante el juego dice más del futuro de la IA de lo que parece

ChatGPT y DeepSeek entraron en una partida de Dragones y Mazmorras como conejillos de Indias. Lo que ocurrió durante el juego dice más del futuro de la IA de lo que parece

Redacción 05/02/2026
Una aplicación gratuita permite transformar cualquier dispositivo Android en un segundo monitor para la PC

Una aplicación gratuita permite transformar cualquier dispositivo Android en un segundo monitor para la PC

Redacción 04/02/2026
La inteligencia artificial abierta tiene un problema bastante silencioso… Miles de modelos están expuestos en internet y cualquiera puede usarlos

La inteligencia artificial abierta tiene un problema bastante silencioso… Miles de modelos están expuestos en internet y cualquiera puede usarlos

Redacción 02/02/2026