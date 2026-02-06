Bitcoin vuelve a compararse con el oro en plena corrección del mercado. JPMorgan explica por qué ahora la criptomoneda resulta más atractiva a largo plazo



El oro ha liderado el relato como refugio en los últimos meses, mientras Bitcoin atravesaba una fase de enfriamiento. Sin embargo, un análisis cuantitativo de JPMorgan sugiere que la relación entre riesgo y potencial de retorno ha cambiado. No es una predicción de precios, sino una lectura del nuevo equilibrio entre ambos activos.

Nota original en: GIZMODO