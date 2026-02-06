El gremio docente denunció que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Municipios no figura el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), un recurso clave para refacciones edilicias prioritarias. “Esto deja a las escuelas muy vulnerables”, indicó Susana Ludmer, secretaria adjunta de Amsafé.

El sindicato de docentes del sector público exigió a través de un comunicado la preservación del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que no figura en el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Municipios, que se discute tras los cambios que fijó la nueva Constitución de Santa Fe.

“Este fondo ha sido, históricamente, una herramienta fundamental de financiamiento para las escuelas, permitiendo la realización de obras, refacciones y la atención de situaciones concretas que requieren respuestas urgentes”, explicaron desde el gremio en un comunicado.

El fondo destinado a establecimientos educativos es un mínimo del 10 por ciento de las rentas anuales, número que varía según el municipio. “Son recursos para prioridades, cuestiones urgentes que tengan que ver con refacciones del baño, el agua”, le explica a este medio Susana Ludmer, secretaria adjunta de Amsafé.

“Los municipios están obligados a hacer un aporte a las escuelas. Si se aprueba el proyecto y el FAE no está, van a poder decidir si lo otorgan o no”, expresa con preocupación la dirigente sindical. “Ha sido una lucha de las asociaciones cooperadoras que esto se cumpla”.

En cuanto al funcionamiento de este mecanismo, revela: “La normativa del FAE exige formar en cada municipio una comisión, integrada por representantes del municipio, de las escuelas y las cooperadoras. Cuando está el dinero para repartir, el municipio no dispone a su libre arbitrio a quién darle los fondos, sino que la comisión tiene la posibilidad de discutir y asignar esos recursos”.

“En este contexto de desfinanciamiento grande sobre infraestructura, el FAE está cubriendo una necesidad importante para las escuelas”, remarca Ludmer, y añade: “Todo es parte de un panorama muy complejo en el financiamiento. Esto deja a las escuelas muy vulnerables”.

En este sentido, la referente de Amsafé asegura que “esto afecta a la comunidad educativa y sobre todo a las cooperadoras de las escuelas”, y detalla: “Hay distintas realidades. Hay cooperadoras con más posibilidades, por la población de la escuela y demás, y hay otras con más dificultades para obtener fondos”.

“Estamos pasando un momento muy difícil en las escuelas. El desfinanciamiento que viene desde Nación es muy grave”, subraya. Y ahora esta situación. Para defender este derecho, el sector pidió el apoyo de docentes, familias, cooperadoras y equipos directivos.

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 8000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.

Amsafé en alerta ante la posible caída de un fondo clave para las escuelas se publicó primero en Redacción Rosario.

Fuente: Redacción Rosario