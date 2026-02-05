Dos especialistas de la industria de las criptomonedas dan su opinión sobre la caída de precio de bitcoin.

Para Fabiano Días, otros activos le quitaron protagonismo momentáneo a las criptomonedas.

«Es parte del proceso de maduración del mercado», dice Rodrigo Durán.

Suenan las alarmas del mercado. Bitcoin (BTC) está cayendo a niveles previos al máximo histórico del año 2021, en el ciclo alcista anterior.

Al momento de esta publicación, el precio de bitcoin estaba en 65.200 dólares.

El siguiente gráfico, provisto por CoinMarketCap, muestra el comportamiento de BTC desde el año 2020, para que pueda apreciarse a primera vista la magnitud de la caída.

Precio de bitcoin (BTC) desde 2020. Fuente: TradingView.

Este movimiento bajista de bitcoin no es un fenómeno aislado, sino que responde a una fuerte correlación con el sector bursátil tecnológico de Estados Unidos.

Los operadores de Wall Street están ejecutando, de acuerdo con un análisis de Bloomberg, una «rotación de activos», alejándose de los gigantes tecnológicos que antes se consideraban apuestas seguras para buscar otras oportunidades o refugiarse en el efectivo. Esto ha dejado a los activos de riesgo —entre los que se suele incluir a bitcoin— bajo una presión vendedora considerable.

«Es parte del proceso de maduración del mercado»

Rodrigo Durán, director de Comunicaciones del exchange Notbank by CryptoMarket, comentó en diálogo con CriptoNoticias:

La reciente bajada en el precio de bitcoin, que lo ha llevado por debajo de niveles psicológicos relevantes, responde principalmente a una combinación de factores macroeconómicos y dinámicas propias del mercado, más que a un deterioro estructural del ecosistema cripto. En 2026 estamos viendo un entorno de menor apetito por riesgo global, ajustes en expectativas de tasas de interés y una rotación de capital hacia activos considerados más defensivos, lo que ha incrementado la presión vendedora y la volatilidad. Rodrigo Durán, directivo de Notbank by CryptoMarket.

Añade Durán que es importante entender que «bitcoin continúa comportándose como un activo altamente sensible a la liquidez internacional». Por tal motivo, explica, «cuando el costo del dinero se mantiene elevado y el dólar se fortalece, los activos de riesgo tienden a corregir. Este movimiento debe entenderse como un reacomodamiento natural tras períodos de fuerte apreciación».

Por todo eso, Durán comenta que «en el corto plazo es razonable anticipar volatilidad adicional y eventuales testeos de soportes técnicos relevantes antes de encontrar un nuevo nivel de consolidación».

Pero, para el directivo de CryptoMarket, no hay motivos para que el pánico se apodere de los inversores. Dice Durán al respecto: «mientras los fundamentos estructurales como la adopción institucional, el desarrollo regulatorio y la expansión de la infraestructura cripto, se mantengan sólidos, estas correcciones forman parte del proceso de maduración del mercado».

«Esto no representa ningún cambio»

Por su parte, Fabiano Días, quien se desempeña como international business developer en Bitwage, una plataforma de pago de honorarios en criptomonedas, menciona lo que, a su criterio, habría provocado la caída:

Al parecer, el aumento de los precios de los metales ha provocado un cambio en los intereses de los grandes inversores. Las criptomonedas ya no son la principal atracción, lo que podría haber provocado una fuga de capitales. Fabiano Días, directivo de Bitwage

Ciertamente, el oro y la plata han alcanzado máximos históricos días atrás, aunque actualmente también entraron en una etapa de corrección.

Dice Dias que «la incertidumbre regulatoria también podría ser un factor contribuyente» a la caída de precio de bitcoin y las criptomonedas. En este contexto, los inversores buscarían «algo más tradicional y, por lo tanto, predecible».

De todos modos, Dias concluye quitándole magnitud a la situación: «para nosotros en el sector, esto no representa ningún cambio. Las características del mercado de las criptomonedas (seguridad, eficiencia y privacidad) no solo se mantienen, sino que mejoran día a día».

