Comentarios

Historias relacionadas

China podría atacar satélites y que parezca fallas de funcionamiento

China ya no apunta con misiles para dominar el espacio. Tendría un arma capaz de cegar satélites y Starlink sería el primer objetivo

Redacción 12/02/2026
Starlink ya no está solo en la órbita baja. Una nueva constelación de 4.000 satélites apunta al negocio más sensible del internet espacial

Starlink ya no está solo en la órbita baja. Una nueva constelación de 4.000 satélites apunta al negocio más sensible del internet espacial

Redacción 11/02/2026
Google no está hablando de ciencia ficción cuando menciona la computación cuántica. Está avisando de que el cifrado que usamos hoy tiene fecha de caducidad

Google no está hablando de ciencia ficción cuando menciona la computación cuántica. Está avisando de que el cifrado que usamos hoy tiene fecha de caducidad

Redacción 10/02/2026