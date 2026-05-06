La Municipalidad puso en marcha la reconstrucción del paso a nivel en Eva Perón y Cuba, en el marco del Plan de Calles 2026. Los trabajos en este cruce se suman a los de otras dos intervenciones: la ya finalizada en el Cruce Alberdi, ubicado en Av. Alberdi y Bordabehere, y la de Fontezuela y Callao, en ejecución actualmente. En tanto, este jueves arrancan las tareas en el cruce de Santa Fe y Felipe Moré.

“La tarea es muy importante porque son sectores degradados, con muchas dificultades para el paso del transporte, la circulación y la conectividad en nuestra ciudad”, señaló el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, este martes desde el lugar de la obra, en la intersección de Eva Perón y Cuba, donde se llevó a cabo una rueda de prensa.

“Ya tenemos finalizado el Cruce Alberdi, que era un sector muy delicado. Estamos trabajando en Fontezuela y Callao, en el sector centro-sudeste de la ciudad, ligado a un centro de vivienda muy importante en esa zona. Y estamos trabajando en este paso a nivel, en Eva Perón y Cuba, y la semana que viene ya iniciamos el de Santa Fe y Felipe Moré para luego continuar con otros”, detalló el funcionario.

En relación al tránsito vehicular y los trabajos que demandan cada obra, anticipó: “En ningún momento generamos un corte total de la calzada, porque entendemos que eso perjudica muchísimo la circulación de la ciudad. La intención es salir rápidamente y avanzar con el próximo y cumplir con este plan de 11 pasos a nivel para mejorar”.

Por otra parte, aclaró que las obras “son de responsabilidad compartida con Nación porque estos terrenos son del Estado nacional concesionados a través de las empresas del ferrocarril”. Sin embargo, Ferrer aseguró: “No tenemos ningún proyecto financiado por Nación para hacer un paso a nivel soterrado o elevado. Son tareas muy costosas y el intendente ha decidido avanzar con recursos propios”.

PASOS A NIVEL

Cabe señalar que, en el marco del Plan de Calles 2026, se planificó la reconstrucción de 11 cruces de vías y pasos a nivel en distintos sectores de la ciudad:

* Santa Fe y Felipe Moré

* Eva Perón y Cuba

* Córdoba y Felipe Moré

* Mendoza y Felipe Moré

* Mendoza y Garzón

* Cruce Alberdi

* Francia entre Güemes e Ing. Gualberto Venesia

* Oroño y Milán

* Fontezuela y Callao

* Ovidio Lagos entre Fontezuela y Gálvez

* Mendoza y Río Negro

Estos trabajos contemplan tareas de bacheo, reconstrucción y adecuación estructural tanto en la infraestructura ferroviaria como en la calzada vehicular.

Además, se llevarán a cabo tareas de demolición y retiro de material deteriorado (asfalto y/o losas existentes), y reacondicionamiento de la subrasante y base granular, asegurando condiciones óptimas de soporte.

También se ejecutará una nueva carpeta asfáltica y/o losa de hormigón, según corresponda al diseño del paso a nivel.

El objetivo es mejorar la transitabilidad, seguridad y durabilidad de los cruces ferroviarios, minimizando interferencias entre tránsito vehicular y operación ferroviaria, y optimizando las condiciones de servicio en la red vial urbana.

De acuerdo con lo explicado desde la Secretaría de Obras Públicas, el pavimento en los cruces de vías se deteriora más rápido porque es un punto donde se combinan distintos tipos de estructuras. Por un lado, la vía ferroviaria y la calzada tienen comportamientos diferentes, lo que genera movimientos y asentamientos desparejos. Por otro lado, el paso de trenes produce vibraciones e impactos que, sumados al tránsito vehicular, aceleran el desgaste.

Además, en estos sectores es frecuente el ingreso de agua por juntas y fisuras, lo que debilita la base del pavimento. A esto se agregan las maniobras de frenado y arranque de los vehículos, que aumentan las tensiones sobre la superficie. Como resultado, se producen fisuras, baches y deformaciones en menor tiempo que en el resto de la calzada. ​ ROSARIOPLUS