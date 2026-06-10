Avanza la obra que transformará en bulevar un importante tramo de calle San Juan



Está a punto de completarse la primera etapa de la intervención, consistente en la duplicación de la calzada entre Juan Manuel de Rosas y Rucci. La obra también incluye la repavimentación de la arteria con nuevos desagües, su iluminación con luces led y la construcción de un cantero central.

La Municipalidad de San Lorenzo ejecuta una importante obra de infraestructura urbana sobre calle San Juan, en el límite de los barrios Mitre y Moreno, con el objetivo de convertirla en un bulevar moderno, más seguro y funcional para el tránsito diario.

El intendente Leonardo Raimundo recorrió el sector y explicó que los trabajos incluyen la duplicación de la calzada –a punto de completarse–, su repavimentación completa con desagües y la construcción de cordón de hormigón en ambos laterales. En el centro se dispondrá un cantero de 60 centímetros que permitirá dividir la circulación y jerarquizar esta arteria estratégica.

En la primera etapa, la intervención se desarrolla entre las calles Juan Manuel de Rosas y Rucci, e incorpora además la potenciación de la iluminación led, lo que aportará mayor seguridad y mejor visibilidad nocturna.

Además se realiza una obra hídrica clave: el entubamiento del sistema de desagües, ya que San Juan colecta las aguas de los barrios Mitre y Moreno y las conduce, a través del cruce del ferrocarril Belgrano, hasta calle Moreno y el río.

“Esta obra va a hermosear estos dos barrios y va a mejorar la comunicación entre el casco céntrico y la autopista. Es una inversión pública muy importante, de carácter millonario, concretada con recursos y mano de obra municipal”, destacó el mandatario local.