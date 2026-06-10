El buen momento que atraviesa el sector ganadero argentino, traccionado undamentalmente por los valores de la hacienda, no solo beneficia a los productores, sino que está generando una suerte de efecto “derrame” hacia la industria de la sanidad animal.

Así lo advirtió a Infocampo Fernando Iparraguirre, asesor técnico de Laboratorios König, empresa que estuvo participando de una nueva edición del Congreso Veterinario Latinoamericano, organizado por Drovet.

“Lo que estamos viendo es un incremento en las necesidades de productos veterinarios, obviamente apalancados por el buen momento del sector”, indicó Iparraguirre.

Desde su punto de vista, la clave es que “los buenos precios del ternero y del novillo incentivan a los productores a utilizar productos veterinarios para mejorar las ganancias de kilos”.

En este marco, repasó que numerosos análisis indican que es un sector que continuará con una alta rentabilidad al menos a mediano plazo, porque es indispensable el acompañamiento técnico en el campo para mejorar los resultados productivos y, por ende, económicos.

EL DESAFÍO DE LA SARNA

Por otro lado, el representante de König también se refirió a uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el área central de Argentina: la sarna, que se ha vuelto endémica y de difícil manejo.

Ante esto, el laboratorio destaca su producto Dardox, una solución de aplicación “pour-on” (sobre el lomo del animal) que combina eficacia con una ventaja competitiva clave: la inocuidad alimentaria.

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Al respecto, Iparraguirre destacó: “Tiene la ventaja de tener solamente 5 días de retiro en carne, con lo cual garantiza la inocuidad alimentaria. Esto para los estándares internacionales, sobre todo para la exportación que hoy están con los ojos en el tema de residuos en derivados animales, es muy importante”.

DIARREA NEONATAL, OTRO FOCO CLAVE

Asimismo, el asesor técnico de König recordó que, con el inicio de la época de pariciones, la atención se desplaza hacia los terneros recién nacidos.

La diarrea neonatal es una de las principales causas de muerte en esta etapa, afectando directamente la rentabilidad futura del establecimiento, ya sea para reposición de hembras o venta de novillos.

Para combatir este flagelo, el laboratorio cuenta con su línea Diafín (Diafín 2 y Diafín E).

Al respecto, Iparraguirre subrayó la importancia de actuar rápido: “Es importante cortar la diarrea porque es la causa de deshidratación. Es una de las principales causas de muerte de terneros neonatos”.

Por eso, sugirió: “Hay que trabajar en la recorrida del campo con productos de excelencia, para evitar la muerte de esos terneros que van a ser la futura reposición”.

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