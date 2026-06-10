Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Del 5 al 9 de junio se disputó en la ciudad de El Trébol el Campeonato Provincial Divisional C de Patín Artístico, donde las representantes sanlorencinas Thiara Díaz y Angie Suárez tuvieron una destacada participación defendiendo los colores de su institución y de la ciudad.

La gran noticia llegó de la mano de Angie Suárez, quien se coronó campeona provincial tras competir en una exigente categoría integrada por 19 patinadoras de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Con este importante logro, obtuvo además la clasificación al Campeonato Regional que se desarrollará durante el mes de julio en Reconquista.

En esa competencia regional, Angie se enfrentará a patinadoras de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, buscando seguir creciendo en el máximo nivel de la disciplina.

Tanto Angie Suárez como Thiara Díaz desarrollan su actividad deportiva en la Vecinal Díaz Vélez de San Lorenzo, bajo la conducción de las profesoras Taiana Badalotti y Lucila Scozzina, quienes destacaron el compromiso, esfuerzo y dedicación de ambas deportistas.

Lejos de conformarse, el equipo ya trabaja con la mirada puesta en el próximo desafío: el Campeonato Provincial Divisional B, donde tres patinadoras volverán a representar a la asociación y a la ciudad de San Lorenzo.

Un nuevo logro para el patín artístico local que refleja el crecimiento de la disciplina y el gran trabajo que realizan deportistas, entrenadoras y familias día a día.

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