Rosario Central recibirá, este sábado por la noche, a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 22 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez (VAR: Jorge Baliño) y televisado por ESPN Premium.

El Canalla arranca una nueva temporada con muchas ilusiones tras un 2025 que lo tuvo como protagonista. Para el debut ante el Pirata, Jorge Almirón apostará por el esquema 4-2-3-1, con dos de los refuerzos como titulares.

Por su parte, Belgrano se encuentra en pleno proceso de reconstrucción luego de la salida de 16 jugadores y el retorno de Emiliano Rigoni y Franco Vázquez.

Probables formaciones

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. ​ ROSARIOPLUS