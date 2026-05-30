En el marco de una nueva jornada de lucha y reflexión por el 3 de Junio – Ni Una Menos, AMSAFE presenta una edición especial de su revista construida de manera colectiva por docentes de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer el debate pedagógico, promover la construcción de vínculos libres de violencias y reafirmar el compromiso de la escuela pública con la defensa de los derechos humanos.

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género, esta publicación reúne propuestas pedagógicas, reflexiones, experiencias, recursos didácticos, recomendaciones literarias y materiales para trabajar en las escuelas desde una perspectiva de derechos, igualdad y diversidad.

La revista recupera el espíritu del movimiento Ni Una Menos y lo enlaza con el trabajo cotidiano que las y los trabajadores de la educación desarrollan en las aulas, entendiendo que la prevención de las violencias, la construcción de vínculos respetuosos y el cuidado de las infancias y juventudes forman parte de una tarea pedagógica irrenunciable.

Desde AMSAFE sostenemos que la lucha contra las violencias de género también se construye en la escuela pública, destacando el papel fundamental de las y los docentes en la construcción de redes de cuidado, la escucha activa y la defensa de derechos. Asimismo, reafirmamos la importancia de la Educación Sexual Integral como una herramienta indispensable para reconocer desigualdades, prevenir violencias y construir una sociedad más justa e igualitaria.

Esta nueva publicación es el resultado del trabajo colectivo de compañeras y compañeros que aportaron sus saberes, experiencias y miradas para seguir fortaleciendo una escuela pública que enseña, cuida, transforma y construye esperanza.

Desde AMSAFE invitamos a toda la comunidad educativa a leer, compartir y trabajar este material en las escuelas, porque frente a los discursos de odio, la indiferencia y la crueldad, seguimos eligiendo la organización colectiva, la solidaridad y la educación pública como herramientas para transformar la realidad.

Porque Ni Una Menos también se construye en cada aula.

Adriana Monteverde,

Delegada Seccional

AMSAFE San Lorenzo