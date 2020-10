AMSAFE informa: Traslados, Titularizaciones, Suplencias. Errores en Aumento. Bono Reemplazantes. Reunión en Ministerio. Justicia x Florencia

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

#Coronavirus: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

PARA AGENDAR

Fruto de la lucha sostenida por AMSAFE, se consiguieron los siguientes cronogramas de inscripciones a Interinatos y Suplencias en todos los niveles, ofrecimiento de cargos y horas cátedra de forma virtual, del concurso de nivel secundario pendiente, nuevo concurso de titularización de cargos y horas cátedra en INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL.

NIVEL INICIAL, PRIMARIO, ESPECIAL

TRASLADO:

ETAPA I: (Inscripción vía WEB) 5/10 al 16/10/20

Escalafones provisorios y vacantes 16/11 al 20/11/20

ETAPA II: Selección de vacantes: 21/12 al 28/12/20.

TITULARIZACION Y SUPLENCIAS

INSCRIPCION SIMULTANEA 19/10 al 28/10/20

TOMA DE POSESION

DE TRASLADO Y CONCURSO 01/03/2021

NIVEL SECUNDARIO, MEDIO Y TECNICO

OFRECIMIENTO DE CARGOS Y HORAS CATEDRA PARA TITULARIZACION DE FORMA VIRTUAL

(Fecha a confirmar, Noviembre 2020)

INSCRIPCIÓN A SUPLENCIAS 8/10 al 17/10/20

TOMA DE POSESION CONCURSO Y TRASLADO 01/03/2021

NIVEL SUPERIOR Y FORMACION PROFESIONAL

INSCRIPCIÓN A SUPLENCIAS 8/10 al 17/10/20

BONO A REEMPLAZANTES. AMSAFE SE REUNIO CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN Y TRABAJO

AMSAFE mantuvo un encuentro con autoridades de las carteras educativa y de trabajo de la provincia, donde insistió en la urgente necesidad de implementar el bono para los docentes reemplazantes, dada la gravísima situación por la que atraviesan.

Los representantes de ambos ministerios se comprometieron a llevar adelante las gestiones necesarias para acelerar la implementación de este bono que llevará un poco de alivio a miles de docentes reemplazantes de nuestra provincia.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCÓ A LOS SINDICATOS DOCENTES.

En la tarde del martes 13 de octubre se realizó una reunión entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes, en la que se abordaron los siguientes temas:

1 – Ofrecimiento del Concurso de Secundaria: El Ministerio hará entrega de un documento explicativo sobre el ofrecimiento de manera virtual.

2 – Se avanzará en la discusión sobre el Concurso de IPE.

3 – Vuelta a la presencialidad: El Ministerio de Educación informa que están dadas las condiciones del retorno a la presencialidad en 50 escuelas aproximadamente. Estas escuelas tienen que estar emplazadas en localidades sin casos de COVID. Los docentes deben ser de la localidad. Deben contar con condiciones edilicias y agua segura. Se crearán cargos de asistentes escolares donde no exista el cargo.

Finalmente se acordó realizar un nuevo encuentro para analizar detalladamente caso por caso. AMSAFE manifestó la necesidad de que estén dadas las condiciones sanitarias, epidemiológicas y de trabajo antes de cualquier intento por volver al dictado de clases presenciales.

INSCRIPCIÓN A SUPLENCIAS SUPERVISIÓN

AMSAFE informa que se encuentra abierta la inscripción a Suplencias de aspirantes a Supervisión para la Reg. VI – Ciclo Lectivo 2020.

Desde 13/10/2020 al 17/10/2020. Sólo podrán inscribirse aquellos directores titulares o interinos del área de Formación Profesional/Capacitación Laboral.

Link inscripciones : santafe.gob.ar/docentes/inscripcion/#/inicio

JUSTICIA POR FLORENCIA GÓMEZ

Desde AMSAFE nos sumamos al pedido de JUSTICIA POR el femicidio de Florencia Gómez de San Jorge, provincia de Santa Fe.

Estamos convencidos de que no podemos permitir que sigan avanzando violentamente sobre nuestros cuerpos, no queremos más muertas por el patriarcado. Nuestros cuerpos dicen BASTA. Hoy más que nunca, la ley provincial de Educación Sexual Integral no puede esperar.

Como sindicato docente reafirmamos que toda educación debe ser emancipadora, por lo tanto toda educación debe ser con perspectiva de géneros. por lo tanto la ESI es indispensable para que la violencia deje de ser cotidiana. Paren de matarnos! Vivas y libres nos queremos!

AMSAFE INFORMA: PAGO DEL AUMENTO

El gobierno de la provincia anunció el pago por planilla complementaria de las sumas del incremento salarial acordadas en Paritaria que corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2020.

Las fechas de pago son las siguientes:

Viernes 9 de octubre: SALARIOS DOCENTES

Martes 13 de octubre: JUBILACIONES DOCENTES (disponible en cajeros automáticos el día sábado 10 de octubre)

En este sentido informamos que se detectaron casos de errores en la liquidación del aumento para los jubilad@s, en aquellos casos en que se jubilaron con doble cargo, y/o cargo y hs cátedra, por lo que solicitamos nos envíen vía whatssap recibo de sueldo y del aumento y el detalle de en qué situación se jubilaron.

Se efectuarán los reclamos correspondientes, ya se puso en conocimiento de esta situación a las autoridades y se comprometieron a corregir los errores abonando por planilla complementaria, o si no dan los tiempos con el sueldo de octubre las diferencias en aquellos casos que se compruebe que hubo errores. Si todavía hay cr@s que no lo hicieron pasar esos datos al 0347615300679.

Fotos: Archivo Nuevaregion.com de años anteriores

RICARDO FERNÁNDEZ – DELEGADO SECCIONAL

CLAUDIA KOCAK – DELEGADA ADJUNTA

COMISIÓN DIRECTIVA – AMSAFE SAN LORENZO

Sede San Lorenzo:

Porteau 369 | Tel/Fax: 03476 421536

Sede Capitán Bermúdez:

Santa Fe 293 | Tel/Fax: 0341 4913313