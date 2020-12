AMSAFE informa: Obsequio Navideño. Reunión IAPOS. Paritarias YA!. Nuevo Mínimo Ganancias. Sedes Cerradas.

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

OBSEQUIO NAVIDEÑO

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA A SUS AFILIADOS QUE FIEL A SU COSTUMBRE LA CD DEPARTAMENTAL RESOLVIO HACER ENTREGA NUEVAMENTE ESTE AÑO DE LA CAJA NAVIDEÑA A TODOS SUS AFILIADOS, A PARTIR DEL LUNES 14 DE DICIEMBRE EN EL HORARIO DE 9 A 15 HS, RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS EN AMBAS SEDES, A LOS FINES DE UNA ORGANIZACIÓN QUE PUEDA ATENDER A TODOS/AS HEMOS DISPUESTO QUE LOS AFILIADOS DE FRAY L BELTRAN Y CAP BERMUDEZ SE ACERQUEN A LA SEDE DE C BERMUDEZ, RICARDONE, PTO SAN MARTIN Y SAN LORENZO A LA SEDE DE SAN LORENZO, AL RESTO DE LAS LOCALIDADES COORDINAREMOS CON LAS ESCUELAS PARA ACERCAR A LAS MISMAS Y QUE LAS RETIREN EN SU ESCUELA EN LAS LOCALIDADES DE ALDAO, ANDINO, SERODINO, CARRIZALES, TIMBUES Y OLIVEROS.

PARITARIA YA!

AMSAFE exige al Gobierno Provincial la urgente convocatoria a paritaria en cumplimiento con el compromiso asumido por las autoridades el pasado mes de septiembre. Al momento de enviar esta información a la redacción de SINTESIS, se nos informa que estamos convocados para el viernes 18/12/20 a Reunión Paritaria con las autoridades provinciales, estaremos informando el resultado de dicha reunión una vez que concluya con el ánimo de que nos den respuestas a los distintos reclamos que estamos haciendo.

AMSAFE EXIGE LA INCORPORACIÓN DE LAS SUMAS NO REMUNERATIVAS Y NO BONIFICABLES DENTRO DEL AGUINALDO

AMSAFE tomó conocimiento de que no fueron incorporadas las sumas no remunerativas y no bonificables para el cálculo de la segunda cuota del aguinaldo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe se comprometió a incorporar dichas sumas en el aguinaldo, y así lo manifestó en el encuentro paritario del día 23 de septiembre, fecha en que presentó la propuesta que luego fue aprobada por la docencia santafesina.

Desde AMSAFE exigimos el cumplimiento de los acuerdos paritarios y el pago inmediato de lo adeudado.

CTERA realizó el reclamo en Paritaria Nacional sobre los aportes a ganancias

La CTERA realizó el reclamo en Paritaria Nacional sobre los aportes a ganancias que afectan a trabajadores y trabajadoras de la educación. Fruto del mismo, desde el 1° de enero de 2021 se tributará a partir de los siguientes montos:

ACTIVOS/AS:

-Solteros/as: a partir de $ 90.135 de bruto.

-Casados/as con 2 hijos: de $119.236 de bruto.

JUBILADOS/AS:

La excepción es equivalente a 6 haberes mínimos. Desde diciembre tributan a partir de $114.211,80 y se ajusta cada tres meses.

Desde AMSAFE y CTERA seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia.

Continuamos exigiendo la modificación del régimen de aportes de la 4ta categoría.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE IAPOS

En la mañana del jueves 10 de diciembre representantes de AMSAFE se reunieron con el Director de IAPOS Ing. Oscar Broggi para plantear los problemas que sufren las y los afiliados en cuanto a prestaciones.

AMSAFE presentó reclamos referidos a coberturas en medicamentos, odontología, prácticas médicas, estudios y discapacidad.

El Director se comprometió a revisar los reclamos y a dar respuestas. Además de seguir sosteniendo reuniones periódicas.

Desde AMSAFE expresamos que la salud es un derecho y que las y los trabajadores y sus familias no pueden ver resentida la atención.

#Coronavirus: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

AMSAFE SAN LORENZO DISPONDRA EN AMBAS SEDES DE ATENCION

PARA AQUELLOS CR@S QUE LO SOLICITEN A PARTIR DEL 2/11 PARA BRINDARLES ASISTENCIA TECNICA TANTO EN LA INSCRIPCION A SUPLENCIAS Y CONCURSO DE IPE COMO EL PROCESO DE TITULARIZACION DE SECUNDARIA, PARA LO CUAL SOLICITAMOS COMUNICARSE PARA SOLICITAR TURNO, DADO QUE DEBEMOS RESPETAR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA PREVENIR EL CONTAGIO CON COVID 19, AMBAS SEDES ESTARAN A DISPOSICION DE LOS AFILIADOS EN EL HORARIO DE 9 A 14 HS.

