AMSAFE EN LA ESCUELA

El martes 23 de diciembre, en la Escuela N.º 6390 Almafuerte, se llevó adelante el taller “Intervención Educativa en Situaciones Complejas”, donde se dio un importante intercambio de experiencias, miradas y prácticas.

Este espacio de formación y reflexión estuvo destinado a las y los docentes de la institución.

Durante la jornada, a cargo de Adriana Monteverde y Débora Contadin, se abordaron herramientas para fortalecer las intervenciones frente a conflictos y situaciones de vulneración de derechos, desde una perspectiva de derechos humanos y en el marco de la normativa vigente.

Desde AMSAFE San Lorenzo agradecemos a docentes y equipo directivo por el recibimiento, la participación, el compromiso y la disposición al trabajo colectivo en defensa de la escuela pública.

ENCUENTROS DE CIERRE DE FORMACIONES

El sábado 13 de diciembre, en la sede de calle Porteau, se llevaron a cabo los encuentros de cierre de dos valiosas formaciones realizadas durante este año.

En primer lugar, se realizó la presentación y socialización de los trabajos finales del Seminario “Rondas y Pañuelos. Pedagogía de la Memoria desde las Escuelas”, organizado por CTERA.

Por otro lado, se desarrolló el último encuentro del curso “Más allá de los actos: repensar las efemérides desde una pedagogía crítica”.

Felicitamos a cada cursante por los trayectos recorridos y seguimos generando espacios de reflexión colectiva para continuar construyendo, desde la escuela pública, una pedagogía de la memoria crítica y emancipadora.

CONCURSO DE ASCENSO: ESCALAFONES DEFINITIVOS

Se encuentran disponibles los escalafones definitivos correspondientes al Concurso de Ascenso 2025, según información brindada por el ministerio de Educación de la Provincia.

La info está disponible en https://www.santafe.gov.ar/escalafones/#/inicio

TRASLADOS Y VACANTES DEFINITVAS

AMSAFE informa a las y los trabajadores de la educación que dando continuidad al proceso de traslado de Cargos Directivos, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe comunicó que ya se encuentran disponibles en el sistema Mi Legajo los movimientos otorgados. La información está disponible en la plataforma oficial MILEGAJO.

Así mismo el Ministerio de Educación santafesino comunicó que se encuentran publicadas las vacantes remanentes correspondientes al movimiento de traslado que serán ofrecidas para titularización.

La AMSAFE continúa realizando el seguimiento permanente de cada una de las instancias del concurso y movimientos docentes, exigiendo claridad en los procedimientos y pleno respeto de las y los aspirantes.

Nuevos beneficios para afiliados y afiliadas de AMSAFE SAN LORENZO

Convenio con Camping Municipal de Fray Luis Beltrán

Las y los afiliados de la AMSAFE San Lorenzo podrán disfrutar de las instalaciones del Camping Municipal de Fray Luis Beltrán con un 20% de descuento.

Para acceder deberán llevar DNI y recibo de sueldo.

Convenio con Camping SPIQYA de Ricardone

Temporada 2025–2026 | Camping SPIQYA – Ricardone

AMSAFE San Lorenzo informa a sus afiliadas y afiliados la firma de un Convenio para la utilización de las instalaciones de las instalaciones del Camping SPIQYA para esta temporada estival con tarifas especiales.

Requisito obligatorio:

Para el ingreso es obligatorio presentar certificado bucodental y certificado médico, sin excepción.

Desde AMSAFE San Lorenzo seguimos garantizando convenios que generan espacios de recreación, encuentro y disfrute para nuestras afiliadas, afiliados y sus familias.

Ante cualquier consulta, comunicarse con la delegación sindical.

Navidad y Año Nuevo: Unidos en la Esperanza y el Compromiso con la Educación Pública

En estas fiestas, saludamos a cada afiliada y afiliado, deseando que la Navidad sea tiempo de encuentro, paz y esperanza.

Renovamos el compromiso de seguir acompañando y defendiendo la escuela pública, el derecho social a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación activos y jubilados. ¡Felicidades!

Adriana Monteverde

Delegada

AMSAFE Seccional San Lorenzo