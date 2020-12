AMSAFE informa: Cronograma de Pagos. IAPOS. Cumplir con la Paritaria. Resolución Plenario de Delegados. Sedes.

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

¿Y SI SE CUMPLE LA PARITARIA?

Y si en lugar de resolver unilateralmente, cumplimos con la ley de Paritaria Docente?

Cuando el Ministerio de Educación Provincial, toma dos medidas que repercuten sobre los docentes, a saber anular Concursos y determinar la vuelta a la presencialidad, lo hace a fuerza de Resoluciones “unilaterales”. La vuelta del “hecho del príncipe”, sin participación de los gremios docentes.

Tal unilateralidad vulnera una ley provincial. La ley N° 12958 denominada CONVENCIONES COLECTIVAS PARA EL SECTOR DEL PERSONAL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Saben qué: Esa ley rige las relaciones laborales entre el Estado Empleador y los Trabajadores de la Educación, en particular el salario, las condiciones laborales, la carrera docente (que se encuentra custodiada por el art. 113 de la Constitución Provincial), el régimen de Concursos, etc..

Esa ley obliga al Estado a que ante cualquier conflicto sobre dichos temas, a no resolver manu militari, sino que debe buscar formas de solución del conflicto dentro de la Paritaria docente, bajo los principios centrales del derecho del trabajo donde el sujeto protegido es el trabajador docente.

Por lo tanto eliminar de un plumazo Concursos, sin intervención de la AMSAFE (gremio mayoritario) por más Observaciones del Tribunal de Cuenta que haya está por fuera de la ley. Más si la anulación se hace un año después del Concurso. Si hubo vicios debían tratarse en reunión paritaria y dentro de un plazo razonable.

Por otro lado decidir que los docentes tengan que volver a la presencialidad sin haber acordado en Paritaria las condiciones de trabajo es también ilegal.

Al día de hoy, no están dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias ya que sigue habiendo circulación comunitaria de COVID-19. Aún no fueron analizadas las situaciones de las localidades y tampoco están garantizadas las Condiciones básicas de Infraestructura Escolar, con adaptación a la situación de Pandemia, para el cumplimiento de las normas generales que evitan el contagio de COVID19. No está garantizado el transporte ni las licencias con reemplazantes para los/as trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con niños/as a cargo, etc.

El Gobierno de Santa Fe debe cumplir con la Ley que regula la Convención Colectiva Docente de Santa Fe. Caso contrario, estará incurriendo en Práctica Desleal por llevar adelante una conducta contraria a la ética de las relaciones profesionales del trabajo, entre ellas rehusarse a negociar colectivamente (Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551, Art. 53 inc. f).

Le ley de Paritaria Docentes Provincial obliga a las partes a obrar de buena fe. El gobierno Provincial no lo ha tenido en cuenta al resolver los temas analizados.

02/12/2020

Vildor Garavelli(Abogado de AMSAFE)

RESOLUCIÓN DEL PLENARIO DE DELEGADOS/AS SECCIONALES

Desde el inicio del aislamiento preventivo las y los trabajadores de la educación sostuvimos el vínculo con los y las alumnos/as y la comunidad, buscando distintas estrategias, con la sobrecarga laboral que ello implica. También estuvimos de manera presencial en los comedores, copa de leche y acercando materiales impresos, entre otras cosas.

Esta situación tan compleja puso en valor el rol del docente en esta Escuela Pública que jamás cerró porque llevó alimento y contención y siguió enseñando. Un docente siempre presente, por convicción y compromiso.

Trabajadores de la educación que nunca dejaron de enseñar.

Ante la decisión del Ministerio de Educación, en el día de la fecha se realizó el Plenario Provincial del que participaron las Delegadas y los Delegados de las 19 Delegaciones Seccionales de AMSAFE y miembros de Comisión Directiva Provincial.

Por unanimidad se resolvió:

Quite de débito laboral que consiste en no realizar actividades presenciales con alumnos/as, con los siguientes fundamentos: El derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los/as que enseñan y aprenden.

No están dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias ya que sigue habiendo circulación comunitaria de COVID-19.

No fueron analizadas las situaciones de las localidades.

No están garantizadas las Condiciones básicas de Infraestructura Escolar, 12 puntos de acuerdo paritario del año 2011, con adaptación a la situación de Pandemia, para el cumplimiento de las normas generales que evitan el contagio de COVID19.

No está garantizado el transporte ni las licencias con reemplazantes para los/as trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con niños/as a cargo.

Las definiciones fueron tomadas de manera unilateral por parte del Gobierno Provincial, desconociendo los acuerdos paritarios nacionales que hablan de instar al diálogo permanente y la negociación colectiva.

El Ministerio define un retorno a la presencialidad sin proveer de los elementos mínimos de higiene y seguridad.

Aún se adeudan las partidas de comedor, copa de leche y gastos de funcionamiento de los meses de octubre y noviembre.

Continuar con las actividades escolares a distancia, atención de comedor y copa de leche.

Pago inmediato de Comedor, Copa de Leche y Gastos de Funcionamiento.

Defender legal y gremialmente a supervisores, directivos y docentes.

No volver a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo.

Exigir la urgente convocatoria a paritaria docente para discutir salario y condiciones de trabajo.

CRONOGRAMA DE COBRO

JUBILACIONES DOCENTES

MARTES 1/12: Haberes hasta $40.000.

MIÉRCOLES 9/12: Haberes superiores a $40.000.

SALARIOS DOCENTES ACTIVOS

MARTES 1/12: Haberes hasta $28.000.

MIÉRCOLES 2/12: Haberes superiores a $28.000 y hasta $38.000.

JUEVES 3/12: Haberes superiores a $38.000 y hasta $47.000.

VIERNES 4/12: Haberes superiores a $47.000.

CRONOGRAMA AGUINALDO

AGUINALDO: SEGUNDA CUOTA 2020 CRONOGRAMA DE PAGO

JUBILADOS:

VIERNES 11: Hasta 20.000 pesos

LUNES 14: Desde 20.000 pesos hasta 30.000 pesos

MARTES 15: Montos superiores a 30.000 pesos

ACTIVOS:

VIERNES 11: Hasta 19.000 pesos

LUNES 14: Montos superiores a 19.000 pesos hasta 29.000 pesos

MARTES 15: Montos superiores a 29.000 pesos

IAPOS: PEDIDO DE AUDIENCIA CON AUTORIDADES

Los trabajadores y trabajadoras de la educación vemos con preocupación cómo se dificulta el acceso a la atención de nuestra salud. La salud es un derecho y como tal debe ser garantizado.

Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe realizamos distintos reclamos referidos a coberturas de medicamentos, odontología y otras prestaciones a cargo de IAPOS.

Solicitamos audiencia con las autoridades de IAPOS para tratar estas problemáticas que afectan a las y los docentes y sus familias.

#Coronavirus: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

AMSAFE SAN LORENZO DISPONDRA EN AMBAS SEDES DE ATENCION

PARA AQUELLOS CR@S QUE LO SOLICITEN A PARTIR DEL 2/11 PARA BRINDARLES ASISTENCIA TECNICA TANTO EN LA INSCRIPCION A SUPLENCIAS Y CONCURSO DE IPE COMO EL PROCESO DE TITULARIZACION DE SECUNDARIA, PARA LO CUAL SOLICITAMOS COMUNICARSE PARA SOLICITAR TURNO, DADO QUE DEBEMOS RESPETAR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA PREVENIR EL CONTAGIO CON COVID 19, AMBAS SEDES ESTARAN A DISPOSICION DE LOS AFILIADOS EN EL HORARIO DE 9 A 14 HS.

