MÁS CONTROL, MENOS DERECHOS: AMSAFE RECHAZA EL NUEVO SISTEMA DE LICENCIAS

La implementación del nuevo sistema de control de licencias en la provincia de Santa Fe vuelve a poner en discusión qué concepción del trabajo y de los derechos laborales sostiene el Gobierno provincial.

Desde AMSAFE advertimos que, bajo el argumento de reducir el ausentismo, se impulsa un esquema que no prioriza la salud de las y los trabajadores, sino que profundiza mecanismos de control, disciplinamiento y ajuste.

El gremio cuestiona especialmente la decisión de tercerizar el control de las licencias, delegando esa tarea en una empresa privada que intervendrá sobre un derecho laboral de miles de docentes. Al mismo tiempo, señala la contradicción de garantizar condiciones económicas favorables para las empresas contratadas mientras se niega una verdadera recuperación salarial para quienes sostienen diariamente la escuela pública.

AMSAFE sostiene que el nuevo sistema no contempla una política integral de salud laboral ni acciones de prevención y cuidado. Por el contrario, instala una lógica en la que enfermarse pasa a ser motivo de sospecha y ejercer el derecho a una licencia se transforma en un problema para las y los trabajadores.

Frente a esta situación, el sindicato ratifica su rechazo a este modelo y reafirma que la educación pública no se fortalece persiguiendo a las y los docentes.

AMSAFE DEFIENDE:

El derecho a las licencias laborales.

Salarios dignos que recuperen el poder adquisitivo.

Condiciones de trabajo saludables.

Políticas de prevención y cuidado de la salud laboral.

Una escuela pública sostenida por más derechos y no por el ajuste.

AMSAFE Delegación San Lorenzo acompaña este posicionamiento y reitera la necesidad de abrir una verdadera discusión sobre las condiciones de trabajo, la salud laboral y la recomposición salarial de las y los trabajadores de la educación.

SE VIENE EL PRIMER CONGRESO PEDAGÓGICO DEL CORDÓN INDUSTRIAL DE SAN LORENZO

En tiempos de ajuste, desfinanciamiento y ataque a la educación pública, desde AMSAFE San Lorenzo convocamos a este Congreso como un espacio de formación y organización para defender la escuela pública, el trabajo docente y la soberanía pedagógica.

Sábado 25 de julio

Centro Cultural Municipal de Puerto General San Martín

Bajo el lema “Educar en tiempos de ajuste: escuela pública, trabajo docente y soberanía pedagógica”, nos proponemos poner en común debates fundamentales sobre las condiciones de trabajo, la salud laboral, la ESI, la memoria, la alfabetización, la inteligencia artificial y los desafíos de enseñar en este contexto.

Frente al ajuste hay organización y defensa de derechos

Se otorga certificado. Puntaje según Dec. N° 3029/12

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN https://forms.gle/j6JJNdPwoNUEDZN16

AMSAFE INFORMA EL CRONOGRAMA DE PAGO DE SALARIOS Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2026

La Delegación San Lorenzo de AMSAFE informa el cronograma de pago de salarios y jubilaciones correspondiente al mes de junio de 2026, dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Jubiladas y jubilados (Pasivos)

Miércoles 1 de julio: haberes hasta $1.410.000.

Lunes 6 de julio: haberes superiores a $1.410.000. Los fondos estarán acreditados en cuenta el sábado 4 de julio.

Trabajadoras y trabajadores activos

Jueves 2 de julio: haberes hasta $1.410.000.

Viernes 3 de julio: haberes superiores a $1.410.000.

Paritarias, ¡ya!

Desde AMSAFE reiteramos el reclamo al Gobierno Provincial por la urgente convocatoria a paritarias, con el objetivo de discutir una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA SUPLENCIAS EN LA E.E.S. ORIENTADA N.º 374 «MAESTRO CARLOS ALBERTO LEIVA» DE TIMBÚES

La Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 374 «Maestro Carlos Alberto Leiva» (Región VI), ubicada en Gaboto 703, Timbúes, informa que se encuentra abierta la inscripción para aspirantes a suplencias.

Espacios curriculares:

Educación Física

Filosofía

Física

Físico-Química

Geografía

Lengua Extranjera (Inglés)

Lengua y Literatura

Matemática

Seminario de Ciencias Sociales

Período de inscripción: del 29 de junio al 3 de julio de 2026.

Consultas: (03476) 495151.

VACACIONES DE INVIERNO: AMSAFE INVITA A RECORRER EL PAÍS CON PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Con opciones que van desde escapadas de un día hasta circuitos turísticos por distintas regiones del país e incluso una salida internacional, AMSAFE presentó su programación de turismo para las vacaciones de invierno.

La propuesta reúne destinos para quienes buscan naturaleza, montaña, nieve, ciudades, patrimonio histórico o paseos recreativos, con alternativas en bus y aéreas, y paquetes adaptados a diferentes presupuestos.

Patagonia

Ushuaia

Norte Argentino

Salta

Jujuy y Quebrada de Humahuaca

Mini Noroeste (Salta, Cafayate, Tafí del Valle y Quebrada de Humahuaca)

Cuyo y Sierras Centrales

Mendoza y San Rafael

San Rafael

Villa de Merlo

Litoral

Cataratas del Iguazú

Buenos Aires y Río de la Plata

Buenos Aires y Tigre

Buenos Aires con Colonia del Sacramento (Uruguay)

Escapadas de un día

Parque de la Costa y paseo por Tigre

Las salidas se desarrollarán durante todo el receso invernal de julio e incluyen, según cada paquete, alojamiento, desayunos, media pensión o pensión completa, excursiones, city tours, visitas a bodegas, coordinadores permanentes y otros servicios.

Desde AMSAFE recordaron que los cupos son limitados y recomendaron realizar las consultas con anticipación para conocer disponibilidad, fechas de salida y modalidades de cada propuesta.

Turismo AMSAFE

Rivadavia 3279 – Santa Fe

(0342) 4555436

Atención: de 9 a 15 hs.

EN TIEMPOS DIFÍCILES, LA DOCENCIA SE ENCUENTRA Y CELEBRA

En tiempos donde el ajuste, la incertidumbre y las dificultades atraviesan nuestra tarea cotidiana, necesitamos encontrarnos, abrazarnos y celebrar nuestro día.

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a participar de una noche especial para festejar junto a compañeras y compañeros de toda la delegación.

Show en vivo, música, sorpresas y sorteos

Salón “5 de Julio” – Amato Cittadini 126 – Barrio 2 de Abril – San Lorenzo

18 de septiembre. 21 hs

Reservá tu lugar con el pago de una cuota.

¡En los momentos difíciles resistimos, soñamos, luchamos, defendemos conquistas y derechos, y celebramos!

Inscripción a través de formulario

https://forms.gle/ZvTyxjYSXoyMaQk88

CONVENIOS VIGENTES

Desde AMSAFE San Lorenzo recordamos que se encuentran vigentes los convenios detallados.

Los mismos tienen como objetivo acompañar la vida cotidiana de las y los docentes.

Estos acuerdos con comercios y mutuales ponen la organización sindical al servicio de quienes sostenemos la escuela pública todos los días.

AMSAFE SAN LORENZO con vos SIEMPRE

AMSAFE SAN LORENZO– MÁS BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

Seguimos ampliando la red de convenios para que nuestras afiliadas y afiliados accedan a descuentos exclusivos en comercios, servicios y actividades de toda la región.

Presentando tu credencial de afiliación podés acceder a los siguientes beneficios:

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NOI / Arbor

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Sotelo Gym

General López 2473, San Lorenzo

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Tienda online de electrodomésticos, tecnología y hogar

Waldo: 3476 645002

Estrella: 341 6559121

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Entrega a domicilio bonificada en compras superiores a $50.000.

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Av. Dorrego 1999, San Lorenzo

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Supermercado Los 3 Pibes

Luis Borghi 553, San Lorenzo

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Doña Ernesta – Tienda de Comestibles

Cafferata 961, Ricardone

10% de descuento en efectivo y transferencia.

Tomeva Vinos

Presidente Perón 73, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo y transferencia, todos los días y sin tope.

Vinoteca Campos

Belgrano 776, San Lorenzo

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Pago en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.

Tope de descuento: $20.000 mensuales.

Servimat Timbúes

Mitre 1137, Timbúes

Hasta 8% de descuento en compras abonadas en efectivo.

3 cuotas sin interés.

NC Complementos

Remedios de Escalada 141, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia, débito o tarjeta de crédito en un pago.

Promoción vigente hasta el 31/08/2026.

Pinturería Chelini

Av. San Martín 2501 y Falucho, San Lorenzo

Celedonio Escalada 42, Capitán Bermúdez

Av. San Martín 971, Granadero Baigorria

Av. Alberdi 650, Rosario

10% de descuento por pago contado efectivo.

5% adicional para afiliadas y afiliados de AMSAFE presentando DNI y recibo de sueldo.

AMPIP

Beneficios en proveeduría, electrohogar y turismo.

Descuento en el Centro Recreativo SOEPU.

Consultas e información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

AMPIAVA

Beneficios en salones para multieventos.

Más información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

Mercado Escolar

Guayaquil 55, Fray Luis Beltrán

10% de descuento abonando únicamente en efectivo o transferencia.

No acumulable con otras ofertas o promociones.

No válido para fotocopias.

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Irigoyen esquina Ricchieri, San Lorenzo

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Más organización, más derechos, más escuela pública.

Adriana Monteverde

Delegada Seccional

AMSAFE San Lorenzo