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Una pyme familiar dedicada al procesamiento de chapas, MB Bordes, cesó actividades de manera definitiva.

La UOM denuncia el impago de salarios y un desmantelamiento de la fábrica, los propietarios apuntan al contexto económico.

La ciudad de Villa Constitución que según cifras oficiales junto a San Nicolás encabeza los índices de desempleo a nivel nacional, suma incertidumbre laboral y social.

En las últimas horas se oficializó el cese definitivo de otra firma en el cordón metalúrgico de la región. En este caso MB Bordes, una histórica firma familiar con más de 80 años de arraigo en la comunidad que operaba en la planta ubicada en la calle Echeverría 511.

La fábrica, reconocida por sus servicios especializados en corte y plegado de chapas, tecnología CNC láser, pintura y el desarrollo de gabinetes y cajas de uso industrial, bajó sus persianas de forma imprevista el lunes pasado.

La decisión tomó por sorpresa a su planta de operarios, quienes de la noche a la mañana quedaron envueltos en un panorama laboral y salarial sumamente delicado, desencadenando un fuerte cruce de comunicados de prensa entre la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los titulares de la empresa.

Desde el sindicato conducido por el Secretario General Pablo González, denunciaron públicamente un presunto “abandono y vaciamiento” de las instalaciones.

Los responsables de MB Bordes publicaron un comunicado que alega que se vio obligada a poner fin a su actividad debido a que el severo “contexto económico” que atraviesa el sector los terminó superando.

“No hay tal vaciamiento y tampoco tal silencio”, aseguraron, manifestando además que al cierre de la jornada previa se habían comunicado con el personal para informarles sobre cómo procederían con el pago de los haberes correspondientes y las indemnizaciones pertinentes. Asimismo, aclararon que tomarán contacto con clientes y proveedores para honrar los compromisos comerciales pendientes, publicó el medio local El Sur Diario.

Redacción Rosario.