CARAVANA POR EL MES DE LOS JARDINES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La Caravana por el Mes de los Jardines de Infantes y la Educación recorrió escuelas y jardines de todo el departamento San Lorenzo junto a Emilio Ferrero, llevando arte, alegría, encuentro y participación a cada comunidad educativa.

Emilio Ferrero es artista y narrador, reconocido por su trabajo cultural y pedagógico junto a las infancias. A través de sus caravanas y propuestas artísticas, recorre escuelas y jardines promoviendo la imaginación, la lectura, el juego y el encuentro comunitario.

En la Delegación San Lorenzo, visitamos la Escuela Nº 223 y el Nivel Inicial de la Escuela Nº 1307, además de compartir jornadas en la Escuela N° 664 “Rosario Vera Peñaloza”, la Escuela Taller N° 149 “General Las Heras”, el Jardín N° 237 “Los Girasoles” y el Jardín N° 57 “Remedios de Escalada”.

La caravana también llegó a la Escuela Primaria N° 239, al Jardín N° 315 y a la sede y anexo del Jardín N° 155 “Los Paraísos”, donde fuimos recibidos con enorme cariño por docentes, niñas, niños y familias.

En cada institución compartimos momentos de diálogo, juegos, dibujos, música, risas y muchos pajaritos, celebrando la creatividad, la imaginación y el derecho de las infancias a aprender y crecer en la escuela pública.

Desde AMSAFE San Lorenzo agradecemos profundamente a cada jardín y escuela por abrirnos sus puertas y ser parte de esta hermosa propuesta colectiva que pone en valor la educación pública y el encuentro comunitario.

AMSAFE SAN LORENZO REALIZÓ EL TALLER “INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SITUACIONES COMPLEJAS”

En la localidad de Serodino se llevó adelante el taller “Intervención Educativa en Situaciones Complejas”, destinado a docentes de todos los niveles y modalidades.

La jornada se desarrolló en la Escuela N° 257 “General San Martín” y convocó a una importante participación de trabajadoras y trabajadores de la educación de las escuelas de la zona, quienes compartieron experiencias, problemáticas y estrategias de intervención ante situaciones de conflicto que emergen en el ámbito escolar.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el rol docente desde una perspectiva de derechos, brindando herramientas para la construcción de respuestas institucionales frente a las complejidades con las que se encuentran las escuelas.

Desde AMSAFE San Lorenzo seguimos apostando a la formación permanente, al intercambio entre pares, en una escuela pública garante de derechos.

Más organización, más derechos, más escuela pública

¡LA EDUCACIÓN SE DEFIENDE EN LA CALLE!

El martes nos movilizamos en una multitudinaria marcha federal en defensa de la educación pública, la universidad pública y la ciencia nacional.

En la ciudad de Rosario, desde la Plaza San Martín marchamos masivamente hacia el Monumento a la Bandera diciendo:

– No al ajuste.

– No al desfinanciamiento educativo.

– Sí a la escuela pública.

– Sí a la universidad pública.

– Sí a la ciencia y la tecnología al servicio de nuestro pueblo.

La educación del pueblo no se vende, se defiende.

LA CARPA BLANCA DE LA DIGNIDAD DOCENTE LLEGÓ A VILLA CONSTITUCIÓN CON UNA JORNADA DE ORGANIZACIÓN, MEMORIA Y DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

Este lunes 11 de mayo, la Carpa Blanca de la Dignidad Docente continúa recorriendo el territorio provincial y este lunes desembarcó en Villa Constitución, Departamento Constitución, con una intensa jornada de actividades políticas, sindicales, culturales y pedagógicas que volvieron a poner en el centro la defensa irrestricta de la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación.

La Escuela Pública Eneña y Construye Esperanza

AMSAFE SAN LORENZO VIAJÓ A BUENOS AIRES

Compañeras y compañeros de AMSAFE San Lorenzo participaron de un viaje organizado a la ciudad de Buenos Aires, recorriendo el tradicional barrio de San Telmo y visitando la 50° edición de la Feria Internacional del Libro en La Rural.

La jornada permitió compartir espacios culturales, conocer propuestas editoriales, participar de actividades y disfrutar de uno de los eventos literarios más importantes de América Latina.

Estas iniciativas forman parte de los servicios que AMSAFE San Lorenzo brinda a sus afiliadas y afiliados, promoviendo el acceso a la cultura y la recreación.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.



Adriana Monteverde

Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo