Programa 10 de CONEXION

VIDEO: CONEXION programa 10. Emitido el 14 de Mayo desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 10

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO: escuchamos un extracto de su arenga en Punta de Vacas del 4 de Mayo de 1999 celebrando tanto los 30 años como la fecha fundacional del Movimiento Humanista. En Punta de Vacas, próximo al Aconcagua, alta montaña, Mendoza Argentina.

Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino esté en nuestras propias manos y la Fuerza interior.

Lic. Damián Arias invita al nuevo curso libre de Inteligencia Artificial y comparte reflexiones para el buen uso de la IA.

La Psicóloga Humanista Leticia García Farías nos comparte una profunda reflexión sobre cómo vemos al Ser Humano y rescata valorar «lo humano» por sobre las categorías que nos impone una sociedad de consumo.

Javier Belda y su anális de GEOPOLÍTICA que nos aproxima al tema de la Aceleración del Tempo Histórico y las crisis que están sucediendo actualmente alrededor del mundo.

Dra. Romina Kunz, Abogada, en novedades y concejos jurídicos. Lo que hay qiue saber sobre JUBILACIONES y PENSIONES.

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