Por REHUNO – Red Humanista de Noticias en Salud. Pressenza.com. Medio Ambiente



Uno de los caminos ancestrales que pueden llevar al hombre a la felicidad o a la sabiduría es el camino del asombro ante la naturaleza y la atenta escucha de su lenguaje – Hermann Hesse-

Ella es nuestra madre y somos parte de ella, es nuestro hogar, el que nos cobija y alimenta. Es el aire que respiramos, el canto de los pájaros, el agua fresca del manantial.

Ella nos da sus riquezas, que extraemos de sus entrañas. Nos da los preciados frutos de los generosos árboles.

Nos da el ecosistema en el que se desarrolla la vida.

La Salud Integral sólo es posible en un medio ambiente equilibrado

Es tiempo de escuchar, de comprenderla, de cuidar la naturaleza.

Porque no se la está tratando bien cuando se considera que el ser humano debe beneficiarse a toda costa de los recursos naturales, sobreexplotándolos.

Cuando no se trata de satisfacer las necesidades sino de hacer riquezas acumulativas para agrandar el poder de los poderosos, se produce una desproporción que acaba en forma de violencia hacia la naturaleza.

Al final, perdemos todos, porque si la naturaleza enferma, si sufre desequilibrios y afecciones graves, nosotros lo vamos a padecer también.

¿Qué podemos hacer?

Poner nuestro granito de arena es lo que podemos hacer cada uno. Ser coherentes en el trato a la naturaleza, cada uno verá cómo. Y ya más de un grano de arena serán muchos, si se logra presionar y denunciar junto con otros a traves de colectivos o asociaciones o por supuesto apoyando las politicas sensibles al cuidado del medio ambiente.

Por tanto, tenemos que hacernos conscientes y sensibles a las necesidades de la naturaleza y ser recíprocos con ella. Tenemos que estudiarla y tratar de ayudarla. Buenos ejemplos, en este sentido, son algunas iniciativas en la recogida de los plásticos vertidos en gran escala en los mares. Los nuevos tratamientos de residuos, el reciclaje y otros destinados a suavizar el impacto en el medio ambiente de materiales desechables.

Pero no es suficiente y lo sabemos, sabemos que los tratados para mitigar el cambio climático están siendo menospreciados por ciertas corrientes de pensamiento y de ese modo, los presupuestos destinados a ese fin anulados.

Podemos actuar a nivel local colectivamente para lograr detener desatres medioambientales y ese buen ejemplo se irá expandiendo.

Así seremos coherentes y agradecidos con la amada naturaleza.

REHUNO – Red Humanista de Noticias en Salud

Nota original en: PRESSENZA.COM