Alemania quiere acelerar la transición energética pero se ha quedado sin suelo libre. Su solución ha sido convertir lagos artificiales en parques solares flotantes



Europa necesita desplegar renovables a gran escala, pero el espacio se ha convertido en un cuello de botella. Alemania ha empezado a utilizar lagos procedentes de antiguas minas y graveras para instalar paneles solares flotantes en vertical, una solución que ahorra terreno, mejora la producción en horas clave y abre la puerta a llevar la idea al mar.

Nota original en: GIZMODO