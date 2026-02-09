Alemania quiere acelerar la transición energética pero se ha quedado sin suelo libre. Su solución ha sido convertir lagos artificiales en parques solares flotantes
Europa necesita desplegar renovables a gran escala, pero el espacio se ha convertido en un cuello de botella. Alemania ha empezado a utilizar lagos procedentes de antiguas minas y graveras para instalar paneles solares flotantes en vertical, una solución que ahorra terreno, mejora la producción en horas clave y abre la puerta a llevar la idea al mar.
Nota original en: GIZMODO