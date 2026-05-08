El diputado provincial de Hacemos Santa Fe y ex ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, presentó este jueves tres proyectos que apuntan a una mayor transparencia fiscal. En concreto, se le pide al Poder Ejecutivo que informe si suscribió la adhesión al “Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas” con el Estado Nacional y que publique los datos de ejecución presupuestaria y recaudación tributaria del año 2026.

Todos los proyectos cuentan con la firma, además del autor, de sus compañeros de bloque Omar Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano, como así también de los diputados del interbloque justicialista Lucila de Ponti y Miguel Rabbia. En el caso del primer proyecto, también expresó su adhesión la legisladora peronista Verónica Porcelli Baró Graf.

Según los fundamentos, el pedido de informes se origina a raíz del acuerdo con Anses que firmó el gobierno provincial y recibió reciente validación legislativa. “El convenio suscripto por el gobernador Maximiliano Pullaro, afirma en los considerandos, como antecedente y fundamento del mismo, que la provincia de Santa Fe ha adherido al Decreto Nacional 969/24 ‘Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y la Provincias’. No obstante ello, durante su tratamiento se ha manifestado tanto por funcionarios del Poder Ejecutivo como por algunos legisladores durante el debate parlamentario, lo que la provincia no ha adherido a dicho régimen”, señala el proyecto.

“Consideramos que se trata de un tema relevante. La provincia acaba de firmar un convenio, que luego aprobó la Legislatura, en el cual se manifiesta la adhesión a un régimen, y si esto no es así, como lo han manifestado legisladores y funcionarios, estaríamos ante una inconsistencia fáctica de gravedad institucional”, advierte Agosto.

Con relación a las otras dos iniciativas, el diputado de Hacemos Santa Fe precisa que tanto los datos de ejecución presupuestaria como de recaudación tributaria correspondientes a 2026 no fueron aún publicados por el gobierno provincial.

“Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo regularice y garantice el acceso a esta información, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años”, señala el ex ministro, quien también asevera que se trata de una “situación de opacidad y falta de transparencia”. ​ ROSARIOPLUS