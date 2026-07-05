Diccionario Geopolítico Esencial.

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Aceleración del tiempo histórico.

El concepto tiempo entraña en sí mismo una gran complejidad. Se trata de un concepto básico para la ciencia. Albert Einstein determinó la dimensión del espacio-tiempo como una estructura que unifica las tres dimensiones espaciales convencionales (longitud, anchura y altura) con una cuarta dimensión: el tiempo. En sus teorías de la relatividad quedó demostrado que el tiempo no es fijo, sino variable.

Para la conciencia humana la interpretación del tiempo también es relativa. Tras la caída del Imperio Romano, la vida en Europa occidental se volvió especialmente rural y local. Las comunicaciones eran lentas, las noticias tardaban meses en llegar y el ritmo de vida estaba marcado por los ciclos agrícolas, pasaban las décadas que parecían casi idénticas. Con una estructura estamental rígida y jerarquizada (clero, nobleza y estado) el mundo medieval se caracterizaba por ser estable.

A medida que el mundo se desestructura el tiempo histórico se acelera, va mucho más allá de ser una percepción o interpretación para ser una realidad que lo tiñe todo.

Nuestro momento histórico está caracterizado por una aceleración exponencial que hace muy difícil de prever cómo el mundo se habrá transformado —y nuestra propia vida inserta en él—, ni tan siquiera a unos pocos días vista.

Javier Belda

Fuente: Javier Belda. PRESSENZA.COM