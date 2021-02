Aberrante caso de grooming, abuso y pedofilia en Santa Fe

Domingo 7 de febrero a las 8:00 de la mañana y nos comunicamos con la Fiscal del Distrito de Cañada de Gómez, Dra. Gabriela Lezcano y este dato no nos parece menor cuando muchos se jactan diciendo que la Justica no funciona o no hace nada, hay quienes no tienen descanso. Y más aún cuando se encuentran ante un caso de grooming, abuso y posible red de pedofilia con nenas de 11 a 14 años.

Por Ricardo Fernández / Concientes y en Colectivo

La Dra. Lezcano está llevando a cabo una investigación donde hay cuatro nenas que han denunciado junto a sus padres y tutores casos de grooming, abusos con acceso carnal, pedido de material fotográfico y videos, violencia, amenazas coactivas, etc. Se cree desde la fiscalía que posiblemente haya distribución de material pornográfico de pedofilia, ante lo cual el escenario no tiene límites.

Por dos denuncias iniciales que parecían inconexas, la Fiscal Lezcano solicitó ayuda a la Lic. Natalia Varone de la Unidad de Investigación Científica Cañada de Gómez, Las Rosas y otras ciudades, quien confirmó que por la violencia ejercida las causas tenían el mismo actor. Y así se sumaron dos denuncias más. A través de perfiles falsos de en redes sociales y luego a través de llamadas telefónicas las sometía logrando el terror de sus víctimas, amenazándolas de “escracharlas en las redes”, subir fotos en páginas pornográficas, las amenazaba de matar a sus familias y su círculo y a los clubes de patín donde asistían teniendo información de todas sus actividades.

En uno de los hechos, a una de sus víctimas, de solo doce años, bajo amenazas la violó en tres oportunidades con extrema violencia. El “perverso”, tal lo califica la Fiscal Lezcano, logró sus propósitos a partir del terror que infundía en sus víctimas, a la que incluso amenazaba de muerte si no le hacían caso. Se hacía pasar por un joven de 16 años cuando en realidad tiene aproximadamente 35 años y es robusto. Y una vez que lo conoció creía que ya no había escapatoria.

Una de las madres llegó a interceptar una de las comunicaciones con su hija y le preguntó al perverso: ”Qué clase de adulto sos? porque no sos un niño de 16 años” a lo que éste responde: “Ud si quiere puede hacerme la denuncia en ciberdelito, del juzgado federal, pero su hija la vez que salga de la puerta de su casa va a ser la última vez que sale”.

La investigación lleva a la Dra. Lezcano a distintas ciudades y provincias lo que le da una idea de la potencialidad del perverso. Y se cree que hay involucradas aproximadamente 200 nenas en todo el país, en este caso.

Ante este escenario la fiscalía, para proteger a las nenas y nenes, se reunirá con padres y clubes de patín de distintas provincias dado que es el perfil tomado por este perverso. Todas sus víctimas son del mundo del patín.

También lo hará con distintas fiscalías para poder detectar posibles casos que hayan sucedido en otras jurisdicciones y prevenir en el caso que aún no se haya dado.

Las nenas o nenes no deben dejar la práctica del deporte ni de vestirse como deben hacerlo porque, para el perverso no es determinante el cuerpo del niño. El fetiche puede estar dado en los brillos, la disciplina, la ropa, práctica, giros. No tiene lógica alguna, solo el placer de someter y dañar.

No descarta que pueda tratarse de una red de pedofilia detrás ya que si bien al momento, hay un solo detenido e imputado en esta causa, sospecha que pudiera haber más personas involucradas.

Por todos los delitos cometidos por los que se le imputó, y hay más en proceso de investigación, “la pena va a ser muy alta, no sé de cuántos años, pero los perversos no tienen recuperación” nos dice la Fiscal. “He trabajado casos de grooming pero nada como éste, yo soy fiscal, pero también soy persona y soy madre” nos dice con total claridad.

Para la Dra. Lezcano es fundamental que los padres realicen las denuncias o consultas posibles para ver si sus hijas han vivido algún hecho de grooming. ”Se les dará toda la privacidad y respeto para que puedan realizarla. Deben perder el miedo porque es justamente eso lo que da la posibilidad que sucedan estos actos aberrantes. Fueron amenazadas con cosas que no tienen idea, que les son lejanas como la pornografía o la pedofilia, pero sí tienen conciencia de lo que es un escrache en redes sociales”…

También nos dice “En este caso y la mayoría son nenas pero también los nenes son acosados y debemos tener mucha comunicación con ellos para advertirlos de los peligros en las redes. No hay que ser verdugos ni amigos, solamente padres y con eso ya tenemos mucho trabajo por delante”.

El Ministerio Público de la Acusación tiene personal para trabajar, y también está la Asociación Civil “Si nos reímos nos reímos todxs” de la cual forma parte para poder buscar ayuda en @nosreimostodxs

Desde nuestro medio, tenemos un principio que en este caso más que nunca se debe entender: Sin denuncia no hay delito, sin testigos no hay condena