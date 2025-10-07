¿Por qué se celebra el Día del Trabajador Rural?

Cada 8 de octubre se celebra en Argentina el “Día del Trabajador Rural” para recordar que en esa misma fecha en 1944 se sancionó el primer “Estatuto del Peón de Campo” mediante el decreto 28.169, ejecutado por el gobierno de facto del general Edelmiro Farrell. El impulsor de la medida fue Juan Domingo Perón, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Trabajo.

Dicho estatuto representó un gran avance para la época, ya que establecía medidas en defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador, el pago en moneda nacional, la ilegalidad de las deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, una vivienda que cumpliera con las mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas.

Sin embargo, el “Estatuto del Peón de Campo” se derogó por otro gobierno militar, restituido en 1974 y vuelto a derogar por el “Proceso de reorganización nacional” (1976-1983). Luego se restauró y actualizó en 2004, hasta que en 2011 se sancionó la ley 26.727, que instituyó el “Régimen de Trabajo Agrario”.

¿Qué actividades contempla el trabajo rural?

Las actividades agrarias implican la manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas y frutos. También forman parte del trabajo rural aquellas actividades que se realizan en ferias y remates de hacienda. Por otra parte, el empaque de frutos y productos agrarios también forma parte de este rubro. En suma, el trabajo rural contempla actividades agrícolas, pecuarias, forestales, avícolas, apícolas y hortícolas.

