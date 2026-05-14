Ya se puede viajar en micro desde San Lorenzo a Buenos Aires



Gracias a gestiones del intendente Raimundo, se concretó la incorporación de un servicio que une nuestra ciudad con la Terminal de Retiro. La empresa Crucero del Este sale desde el Parador Turístico todos los días a la medianoche (excepto los sábados), y desde Buenos Aires a San Lorenzo a las 19 h. El pasaje cuesta $20.300 y se compra on line.

En un hecho histórico para San Lorenzo y toda la región, se incorporó un servicio de transporte que conecta a nuestra ciudad con la Terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

La prestación está a cargo de la empresa Crucero del Este, que realiza salidas diarias desde el Parador Turístico a la medianoche, excepto los sábados. En tanto, los viajes desde Buenos Aires hacia San Lorenzo parten a las 19 h (menos los sábados).

El micro realiza una sola parada, en Rosario, tanto a la ida como a la vuelta.

El nuevo servicio representa una alternativa directa para vecinos de San Lorenzo y de la zona que viajan con frecuencia a Capital Federal por motivos laborales, de estudio, salud o turismo. Incluso se abre la posibilidad de hacer conexiones a otros lugares del país o del exterior.

El valor del pasaje es de 20.300 pesos y la compra se realiza de manera en distintos sitios web que ofrecen este servicio, como Plataforma 10 y Central de Pasajes.

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