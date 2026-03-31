Vivir apurados: el ritmo de vida como un factor de estrés



La sensación de que el día no alcanza, de que siempre hay algo pendiente y de que vivimos corriendo se volvió parte de la vida cotidiana. Especialistas advierten que el ritmo acelerado de vida se está convirtiendo en un nuevo factor de estrés que impacta en la salud física, mental y en la calidad de vida.

En las últimas décadas, la vida cotidiana cambió. La tecnología permitió resolver tareas más rápido, comunicarnos de forma inmediata y trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, lejos de darnos más tiempo libre, muchas personas sienten que cada vez tienen menos tiempo.

El ritmo de vida actual está marcado por la inmediatez, la productividad y la idea de aprovechar cada minuto. La agenda llena se volvió normal, la multitarea se naturalizó y el descanso muchas veces aparece recién cuando ya no queda energía. Así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir apurados.

La cultura de la urgencia

Vivimos con la sensación de que todo es urgente. Los mensajes deben responderse rápido, los problemas resolverse rápido, las decisiones tomarse rápido. La espera genera incomodidad y el tiempo parece no alcanzar nunca.

Esta cultura de la urgencia genera una sensación permanente de presión y hace que muchas personas vivan en un estado de alerta constante, como si siempre hubiera algo más importante por hacer. El problema es que cuando todo es urgente, nada es realmente importante.

El impacto en la salud y en la calidad de vida

Vivir apurados no solo genera estrés, también impacta en la forma en que comemos, dormimos, trabajamos y nos vinculamos con otras personas.

Entre las consecuencias más frecuentes del ritmo acelerado de vida se encuentran:

Estrés

Ansiedad

Cansancio mental

Problemas para dormir

Irritabilidad

Falta de concentración

Problemas digestivos

Dolores musculares

Sensación de no disfrutar las actividades

Dificultad para desconectarse del trabajo

Esta cultura de la urgencia genera una sensación permanente de presión y hace que muchas personas vivan en un estado de alerta constante.

Aprender a bajar el ritmo también es salud

Cada vez más especialistas coinciden en que bajar el ritmo de vida no es solo una elección personal, sino una necesidad para la salud física y mental.

Algunas recomendaciones para reducir la sensación de vivir apurados:

Hacer una cosa a la vez

Reducir las notificaciones del celular

Establecer horarios para revisar mails y mensajes

Dejar espacios del día sin actividades

Priorizar el descanso

Realizar actividad física

Mantener encuentros sociales presenciales

Evitar el uso de pantallas antes de dormir

Planificar el día con prioridades reales

Aceptar que no se puede llegar a todo

El desafío de aprender a vivir de otra manera

El ritmo acelerado de la vida actual difícilmente cambie en el corto plazo. Por eso, el desafío no es esperar que el mundo vaya más lento, sino aprender a vivir en un mundo rápido sin vivir apurados todo el tiempo.

Bajar el ritmo, hacer pausas, descansar y dedicar tiempo a las relaciones, al ocio y al bienestar no es perder tiempo. Por el contrario, es una forma de cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

Porque muchas veces el problema no es la falta de tiempo, sino la forma en la que estamos viviendo el tiempo que tenemos.

El desafío no es esperar que el mundo vaya más lento, sino aprender a vivir en un mundo rápido sin vivir apurados todo el tiempo.

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Nota original: vidaysalud.com