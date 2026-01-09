La Policía de Investigaciones (PDI) realizó entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves una serie de allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear, en el marco de causas por tentativa de homicidio, abuso de armas de fuego y microtráfico. Los procedimientos derivaron en detenciones, traslados para identificación y el secuestro de armas, municiones, drogas, dinero y vehículos.

Las medidas fueron llevadas adelante por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL),a las órdenes de las fiscales Marisol Fabbro, Paula Barros y Franco Carbone. Los operativos se vinculan con una investigación por un ataque armado contra un hombre ocurrido en Villa Gobernador Gálvez, cuya mecánica y eventuales responsabilidades continúan bajo análisis.

Como resultado de los procedimientos, 14 personas fueron trasladadas a dependencias policiales para su identificación y verificación de antecedentes. Además, cinco personas –entre ellas menores de edad– quedaron a disposición de la Justicia. En el caso de los menores, intervino el Juzgado de Menores, que dispuso su restitución a los progenitores.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron cuatro armas de fuego, 333 municiones, 160 vainas servidas, más de 30 teléfonos celulares, una motocicleta, una bicicleta, 383.500 pesos en efectivo y material vegetal compatible con marihuana. En otros allanamientos se incautaron también sustancias compatibles con cocaína, marihuana, una notebook, un automóvil, cargadores, autopartes y más de un millón de pesos.

En uno de los domicilios allanados, los agentes detectaron un inmueble sin habilitación que funcionaba como taller clandestino para el desarme de motocicletas. Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro de todos los rodados y autopartes hallados en el lugar. En la zona norte de Rosario, en tanto, se incautaron 15 motocicletas incompletas, diversas autopartes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que continuará con la investigación y definirá la situación procesal de las personas involucradas. ​ ROSARIOPLUS