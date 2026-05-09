Autoridades de epidemiología y salud ambiental estiman cuándo pudo haberse contraído la enfermedad, mientras los habitantes de Ushuaia se debaten entre el miedo y la falta de información.

El director general de la Organización Mundial de la Salud viajará a Tenerife para coordinar el operativo ante la llegada del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que se cobró la vida de tres personas.

Diana Deglauy, partió con el equipo de RT hacia Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, ciudad desde donde zarpó el crucero, para conocer de cerca el peligro al que se enfrenta la población y la investigación en curso. En la zona, la ciudadanía exige que se esclarezcan las causas por su impacto en el turismo.

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El alerta mundial se encendió cuando la OMS confirmó el brote a bordo del crucero que navegaba por el Atlántico, en un episodio que ha involucrado a varios países y que ha abierto un debate sobre los protocolos sanitarios a nivel internacional. Hasta el momento, ocho pasajeros han presentado síntomas compatibles con la enfermedad.

De esos ocho, tres casos han sido confirmados por laboratorio y los otros cinco permanecen como sospechosos. Además, se ha informado de que una persona se encuentra en terapia intensiva en Sudáfrica. Las autoridades sanitarias locales han salido a dar explicaciones sobre la crisis.

¿Cuándo se produjo el contacto con el virus?

Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego, ha declarado que, teniendo en cuenta que el primer caso presentó síntomas el 6 de abril, pudo haber contraído la enfermedad en alguno de los lugares visitados «en el transcurso de los alrededor de 30 a 45 días previos«.

Según el informe, el barco cumplió con los protocolos de desratización y controles de salud antes de zarpar, por lo que se está investigando si el contacto con el virus se produjo durante excursiones previas o a través de los víveres. Petrina también afirmó que el ratón colilargo (‘Oligoryzomys longicaudatus’), principal sospechoso de transmitir la enfermedad, no habita en la zona.

El epidemiólogo explicó que en el área habita la subespecie ‘O. I. magellanicus’, vinculada a la zona de Magallanes y Tierra del Fuego, y subrayó que no está comprobado que sea reservorio del hantavirus. «Algunos autores hablan de similitudes con algunas diferencias morfológicas», pero no hay confirmación de su rol.

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Según la reconstrucción del itinerario, los medios chilenos informaron de que las primeras víctimas mortales permanecieron más de 20 días en Chile antes de iniciar la travesía. En este sentido, los reportes señalan que se está prestando atención a este dato.

Las preocupaciones de los locales

La ciudadanía se debate entre el miedo y la falta de información. Un habitante declaró que, tras lo vivido con el coronavirus, espera que ahora «se tome más medidas, más que nada con los turistas que vienen de afuera«.

Petrina sostuvo que el Ministerio de Salud de la Nación recibe primero la información y que luego «la debería brindar a la provincia», por lo que, según dijo, existe «bastante retraso» en la información que llega a las autoridades provinciales. Otra persona resumió: «Falta información, falta educación, falta de todo. La verdad, es un desastre todo».

En Ushuaia, además, buscan aclarar la situación debido a la dependencia del turismo. Karina Katelani, gerente de un hotel local, señaló: «Estamos tranquilos en el plano laboral y personal». Sostuvo que no se han registrado casos ni en los hoteles ni en su entorno. Señaló que Ushuaia «es una ciudad pequeña donde todos se conocen» y que, en esa red de conocidos, tampoco han tenido casos.

A día de hoy, el MV Hondius navega desde las costas de Cabo Verde hacia las Islas Canarias bajo estrictos protocolos de aislamiento. Se prevé que el buque llegue a un puerto de Tenerife este domingo al mediodía y que los 144 pasajeros sean desembarcados en lanchas para ser repatriados en avión.

La comunidad internacional, a nivel científico, coordina esfuerzos para rastrear el origen exacto del brote.

La cobertura se realizó desde Ushuaia con nuestro equipo de RT en español, en el seguimiento del caso y sus derivaciones sanitarias.

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