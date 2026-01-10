more[[{«value»:»

La fábrica de cosechadoras de Firmat sigue paralizada y sus trabajadores sin respuestas por partes de sus dueños al último acuerdo firmado donde había compromiso de ponerse al día con las deudas.

La deuda salarial, según los empleados, está entre los 3 y los 8 millones de pesos por trabajador. En tanto, había una luz que iluminaba una salida con la posible venta de la empresa y parece que la misma quedó frenada.

Ante tal situación, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario Pablo Cerra presentó este viernes un escrito en el Ministerio de Trabajo Provincial donde quedó constancia del “constante incumplimiento” de la empresa Vassalli Fabril S.A y se pide intervención de la cartera laboral

“La mentada empresa ha incumplido el acuerdo recientemente firmado en vuestro ministerio no abonando lo comprometido en el mismo en tiempo y forma a los trabajadores”, dice el escrito

Y agrega que, “la patronal no abona los aportes correspondientes a la Obra Social, Cuota Sindical y Seguro de Vida y Sepelio que oportunamente retiene a los empleados del establecimiento”.

“La deuda con cada uno de los trabajadores alcanza sumas exorbitantes, haciendo que la situación de los trabajadores se haga insostenible. Claramente la patronal vuelve a demostrar una vez más, su poco apego al cumplimiento de las obligaciones que asume, motivo por el cual los trabajadores están evaluando en Asamblea las acciones a tomar, notificando tal situación a vuestro ministerio”, señala otro párrafo del escrito presentado por Pablo Cerra

“La situación se está tornando insoportable para los trabajadores de la empresa referida, por lo que de manera urgente se solicita, que vuestro Ministerio intime a la empresa denunciada a que acredite dentro de las 24 hs el pago de todo lo adeudado, bajo apercibimientos de iniciarse medidas de pronto pago judicial, independientemente de la acciones a tomar de manera colectiva”, dice el texto.

Los trabajadores junto al gremio de la UOM, seccional Firmat, han realizado movilizaciones y cortes sobre la Ruta Nacional N° 33.

Una asamblea resolvió profundizar el plan de lucha. Diego Romero, Secretario General de la UOM Firmat sostuvo que la empresa incumplió el acuerdo firmado con los trabajadores y remarcó: “Si no hay respuestas concretas, el conflicto va a escalar”.

