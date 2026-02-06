Vacaciones de verano: un buen momento para poner las vacunas al día



Freepik

Durante el año, entre el trabajo, la escuela y las actividades cotidianas, muchas veces las vacunas quedan postergadas. Las vacaciones, cuando las agendas ofrecen mayor flexibilidad, se presentan como un momento ideal para ocuparse de la prevención y encarar el resto del año con tranquilidad.

¿Te vas de vacaciones? Informarte es clave

Para quienes planean un viaje, es crucial tener en cuenta que algunos destinos requieren vacunas específicas o medidas sanitarias particulares, en especial si se trata de zonas con circulación de determinadas enfermedades, áreas rurales o destinos internacionales.

Consultar con anticipación permite verificar si el esquema de vacunación está completo, evaluar si se recomienda o exige alguna vacuna adicional, recibir indicaciones preventivas según el destino, la duración del viaje y la edad de quienes viajan.

Anticiparse es clave: algunas vacunas necesitan aplicarse con semanas de anterioridad para que resulten efectivas.

Menores en edad escolar: cuidado que impacta en la comunidad

La vacunación en niños y niñas en edad escolar cumple un rol fundamental. No solo los protege de enfermedades prevenibles, sino que contribuye a reducir la circulación de virus y bacterias en la comunidad, especialmente en espacios compartidos como escuelas, clubes y colonias de vacaciones.

Mantener el calendario al día disminuye el riesgo de brotes, protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas y favorece entornos más seguros para el aprendizaje y el juego.

Las vacunas son una de las herramientas de salud pública más efectivas para prevenir enfermedades, reducir complicaciones y salvar vidas. Su impacto va más allá de la protección individual: cuando más personas están vacunadas, mayor es la protección para toda la sociedad.

En un contexto donde muchas enfermedades prevenibles siguen circulando, mantener los esquemas de vacunación completos es un acto de cuidado, responsabilidad y compromiso con los demás.

Nota original: vidaysalud.com