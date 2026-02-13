“Universo San Martín” en el Convento San Carlos, un gran plan para este fin de semana largo



La muestra exhibe elementos personales del Padre de la Patria, una réplica de su sable corvo, una carta de su autoría y armas utilizadas en el Combate de San Lorenzo, entre otras reliquias. Se podrá visitar los días sábado, domingo, lunes y martes de 10 a 18 h, con entradas a la venta en el Parador Turístico.

Se viene un fin de semana extra largo y los museos de la ciudad permanecerán abiertos para que todas las familias puedan acceder al patrimonio histórico y cultural que atesora la ciudad. La última gran incorporación al acervo museológico local es “Universo San Martín”, una muestra desplegada en el Convento San Carlos, que cuenta con elementos personales del Padre de la Patria, entre otras reliquias.

La exposición, inaugurada el 20 de junio en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, está compuesta por diferentes estaciones. La Isla Roja contiene material bélico del Combate de San Lorenzo; la Isla Azul, vestimentas y utensilios litúrgicos empleados en el tedeum posterior a la justa militar y la Isla Rosa, objetos del Libertador de Medio Continente. La Isla Verde, en tanto, exhibe una carta original de San Martín, trasladada desde el Convento San Francisco de Santa Fe; y la Isla Gris, un trozo del Pino Histórico.

El circuito incluye la exhibición de una réplica del sable corvo del libertador, la celda del Capitán Bermúdez y diez estaciones Oculus Reef de realidad virtual, que ofrecerán una experiencia inmersiva en el entorno del enfrentamiento militar.

Además del Museo Conventual San Carlos y su muestra “Universo San Martín”, se podrán visitar el Museo Sanmartiniano de dioramas; el Museo de Árboles Históricos, con gigantografías de ejemplares de todo el país; y el Museo de Historia Regional.

Sus puertas estarán abiertas el sábado, el domingo, el lunes y el martes entre las 10 y las 18 h. Las entradas estarán a la venta en el Centro de Atención al Turista (Parador Turístico), ubicado en Sargento Cabral y Avenida del Combate.