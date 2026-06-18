Una jornada de educación ambiental para concientizar a los estudiantes



La Municipalidad de San Lorenzo organizó una feria que reunió a alumnos de escuelas locales para trabajar en aprendizaje y concientización sobre compostaje, economía circular y gestión de residuos.

Cientos de estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron este jueves del “Circuito Experiencia Ambiental”, una jornada educativa y recreativa desarrollada en el patio del Centro Cultural y Educativo Municipal. La actividad, organizada por la Subsecretaría de Preservación de Medio Ambiente de la Municipalidad, tuvo lugar en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente.

A lo largo de la jornada, los alumnos recorrieron diferentes estaciones temáticas vinculadas al cuidado del entorno y la promoción de hábitos sustentables. La propuesta incluyó espacios dedicados al compostaje, los juegos ambientales y la economía circular, además de charlas y actividades participativas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas.

En la posta de compostaje, los estudiantes conocieron el proceso de transformación de residuos orgánicos y participaron de demostraciones prácticas. En tanto, en el sector de juegos ambientales realizaron desafíos y dinámicas recreativas con contenidos de concientización. Asimismo, emprendedores y fabricantes de productos elaborados con materiales reciclados exhibieron sus trabajos en el espacio de economía circular.

De la actividad también participaron los chicos del Vivero Inclusivo, quienes compartieron la experiencia junto a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas presentes.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de generar este tipo de espacios de aprendizaje y sostuvo: “La preservación del medio ambiente es una tarea colectiva, en la que todos podemos colaborar. En una ciudad como la nuestra el mayor impacto humano está dado por el consumo de energía y por el consumo de residuos. En ambas cosas podemos trabajar y la educación medioambiental es fundamental para poder trabajar, cuidando la energía y propiciando hábitos vinculados al reciclado y a la economía circular”.

Además, remarcó el valor de acercar estos contenidos a las nuevas generaciones mediante propuestas participativas. “Para nosotros es muy importante que los niños aprendan jugando en esta hermosa feria que hemos desarrollado el día de hoy”, expresó.

Con esta iniciativa, el municipio continúa impulsando acciones de educación ambiental destinadas a promover prácticas responsables y contribuir a la construcción de una ciudad cada vez más sustentable.